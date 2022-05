Proiezione del film Avatar: The Way of Water: Return to Pandora

Il primo trailer di “Avatar: The Way of Water” è apparso sul web lunedì dopo il debutto in CinemaCon Poi prima di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” – ma se non l’hai ancora visto, ti aspetta una sorpresa.

Il sequel di “Avatar” diretto da James Cameron, basato sul suo successo nel 2009, e ora sott’acqua ci porta con una straordinaria fotografia nel mondo esterno.

Ambientato oltre un decennio dopo gli eventi del primo film, “Avatar: La via dell’acqua” inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake e Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono e le difficoltà che cercano di mantenere l’un l’altro al sicuro, le battaglie che combattono per sopravvivere e le tragedie che affrontano.

“So una cosa: ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza”, ha detto Jake Sully di Sam Worthington alla fine del trailer.

Il trailer è leggero su un appezzamento di terra più lontano, ma allude a uno dei figli della famiglia Sulli che è stato cresciuto come un Na’vi ma sembra umano. E gran parte della gloriosa esplorazione di Pandora si svolge sopra un oceano puro brulicante di vita, incluso un enorme mostro acquatico.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e John Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang, tutti di ritorno dal film originale, oltre ai nuovi arrivati ​​Cliff Curtis, Joel David Moore, CCC Pounder, Eddie Falco, Jimmyn Kleiman e Kate Winslet. .

“The Way of Water” è il primo di quattro sequel ad essere distribuito dai 20th Century Studios nei prossimi anni, e Cameron ha trascorso il suo tempo con loro da quando il film originale è stato rilasciato nel 2009. Innumerevoli ritardi e più di un decennio dal momento che il film originale ha suscitato qualche meraviglia riguardo all’appetito per un nuovo film “Avatar”, per non parlare di quattro di loro.

Ma l’originale “Avatar” è stato un evento rivoluzionario che ha portato la tecnologia 3D a nuovi livelli ed è stato uno degli ultimi film di successo del suo genere a crescere da solo a livelli giganteschi di passaparola. Il film è stato candidato a nove Oscar, incluso quello per il miglior film, e ne ha vinti tre. Dopo essere stato ripubblicato in Cina l’anno scorso, il che ha dimostrato che c’è ancora un’enorme eccitazione per questo franchise, “Avatar” rimane il film con il maggior incasso di tutti i tempi con un incasso di $ 2,84 miliardi.

“Avatar: The Way of Water” uscirà nelle sale il 16 dicembre e 20th Century Studios rilascerà l’originale “Avatar” il 23 settembre.

guarda il Trailer di un film sopra.