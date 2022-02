Protesta dei camionisti canadesi: arrestati dopo che i manifestanti hanno bloccato una linea di confine chiave tra gli Stati Uniti e il Canada.

La polizia di Windsor afferma che l’ambasciatore a Winsor, in Canada, è stato arrestato ai piedi del ponte.

[Previous story, published at 5:52 a.m. ET]

Sabato la polizia canadese ha rimosso i manifestanti dall’Ambassador Bridge che si estende oltre il confine tra Detroit e Windsor, in Ontario, riducendo la congestione del traffico e le catene di approvvigionamento in entrambi i paesi dopo un assedio durato quasi una settimana.

Ma il traffico verso il Canada attraverso un trafficato valico di frontiera in Nord America è stato interrotto domenica mattina presto, ha detto un canadese. Sito web Controlla il traffico ai valichi di frontiera. Secondo la US Customs and Border Protection Division, il traffico verso gli Stati Uniti era aperto Sito web

UN Il giudice aveva ordinato I manifestanti hanno lasciato l’Ambassador Bridge entro le 19:00 di venerdì e alcuni manifestanti si sono mossi da soli mentre la polizia si è avvicinata sabato mattina.

Alcuni pedoni si trovavano vicino a un incrocio sulla strada per il ponte alla fine di sabato, compresi alcuni che parlavano o urlavano agli agenti di polizia in piedi. Altri hanno cantato l’inno nazionale canadese o “Libertà!”

Un uomo di 27 anni è stato arrestato per “reato penale connesso a una protesta”, ha detto la polizia di Windsor detto sabato , Senza fornire ulteriori dettagli. “Le autorità interverranno quando necessario per garantire la sicurezza del pubblico e mantenere la pace e l’ordine”, ha affermato la polizia su Twitter.

Due settimane fa in Canada, i camionisti si sono radunati nella capitale, Ottawa, per esprimere la loro opposizione a una nuova regola che richiede alle persone di essere completamente vaccinate contro Kovit-19 o di essere isolate nelle loro case per due settimane. Canada dopo aver attraversato il confine con gli Stati Uniti.

Da allora, le proteste sono scoppiate in varie città e le persone hanno espresso la loro opposizione alle misure di mitigazione del governo canadese – 19, inclusi raduni e ordini di maschere.

Secondo la Johns Hopkins University, il Canada ha uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo, con 4 canadesi su 5 completamente vaccinati. Secondo il governo canadese, quasi il 90% dei camionisti del paese è completamente vaccinato e può attraversare il confine.

Tuttavia, i manifestanti hanno usato i clacson dei camion per esprimere la loro opposizione, spingendo un giudice a Ottawa a pronunciarsi lunedì. Smetti di suonare Per 10 giorni.

Al punto di accesso di Gauteng tra Emerson, Manitoba e Pembina, North Dakota, Alberta e Montana, i manifestanti hanno utilizzato semirimorchi e talvolta attrezzature agricole e altri veicoli.

La Royal Canadian Mounted Police di Manitoba ha dichiarato sabato che circa 50 veicoli avevano bloccato l’accesso al confine canadese-americano a Emerson da giovedì.

L’assedio ha preoccupato i leader politici, compresi gli Stati Uniti.

“Siamo in una crisi economica a causa di questo assedio illegale”, ha detto.

I funzionari canadesi stanno discutendo un’ulteriore risposta

Sabato, il primo ministro canadese Justin Trudeau e altri funzionari del governo sono stati informati sull’azione delle forze dell’ordine a Windsor, ha affermato il suo ufficio in una nota.

“Il Primo Ministro ha sottolineato che i valichi di frontiera non possono e non saranno chiusi e che tutte le opzioni sono sul tavolo”, si legge nella nota.

I ministri si incontreranno nuovamente domenica per discutere “ulteriori azioni immediate allo studio del governo federale”.

Inoltre, la polizia provinciale dell’Ontario, la Royal Canadian Mounted Police e il servizio di polizia di Ottawa hanno istituito un Centro di comando integrato (ICC) per far fronte alle crescenti tensioni a Ottawa, dove sabato hanno partecipato oltre 4.000 manifestanti. Comunicato stampa

“I problemi di sicurezza – derivanti dal comportamento aggressivo e illegale di molti manifestanti – hanno capacità limitate di applicazione della polizia”, ​​ha affermato il servizio di polizia di Ottawa. “Ci aspettiamo che l’ICC si traduca in un miglioramento significativo dell’efficienza del nostro servizio di polizia in risposta all’attuale situazione nella nostra città”.

Il sindaco di Ottawa Jim Watson ha detto alla CNN che si aspetta più proteste quando uscirà il fine settimana.

“È totalmente inaccettabile”, ha detto Watson. “Soprattutto nel quartiere, alcuni dei manifestanti si rifiutano di andare al ristorante e indossano maschere, molestano i dipendenti e combattono effettivamente con i residenti della nostra città”.

Le autorità negli Stati Uniti sono “pronte” se scoppiano proteste simili

Nel frattempo, negli Stati Uniti, le autorità si stanno preparando ad affrontare proteste simili, inclusa la metà del Super Bowl di domenica nel sud della California.

“Il convoglio inizierà in California a metà febbraio e arriverà a Washington, DC a metà marzo, colpendo il Super Bowl LVI previsto per il 13 febbraio e l’indirizzo dell’Unione previsto per il 1 marzo”, afferma il bollettino del Dipartimento per la sicurezza interna.

Inoltre, un team negli Stati Uniti ha detto che organizzerà due convogli di camion al confine tra Stati Uniti e Canada a Buffalo, New York, questo fine settimana.

Tuttavia, la città ha dichiarato venerdì che nessun gruppo ha chiesto il permesso di tenere l’evento.

“Gli organizzatori non hanno contattato il nostro ufficio eventi speciali per organizzare la necessaria pianificazione assicurativa e di sicurezza pubblica per tutti gli eventi che si svolgono in città al fine di garantire la salute e la sicurezza dei residenti e dei visitatori”, ha detto alla CNN il portavoce della città di Buffalo, Michael George. “È sempre preoccupante quando le leggi progettate per proteggere le persone e le proprietà vengono deliberatamente ignorate”.

“Siamo pronti per questi camion, ma il nostro obiettivo è mantenere aperte le nostre strade e garantire che residenti e visitatori siano al sicuro e in salute”, ha detto sabato alla Galileus Web il sindaco di Buffalo Byrne Brown.