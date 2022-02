Si dice che Intel Sapphire Rapids-AP, la gamma di CPU HEDT di prossima generazione di Golden Cove, verrà lanciata entro la fine del 2022

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare della gamma HEDT di prossima generazione di Intel e sembra che la famiglia di CPU Sapphire Rapids-AP sia prevista per il lancio entro la fine dell’anno.

La linea di CPU HEDT Intel Sapphire Rapids-AP di nuova generazione con Golden Cove Cores verrà lanciata entro la fine dell’anno

Il settore delle CPU HEDT non ha visto molta azione negli ultimi anni. La famiglia Intel Core-X di decima generazione è stata lanciata nel 2019 e l’ultima famiglia Threadripper di AMD è stata lanciata all’inizio del 2020. C’è stata qualche azione nello spazio delle workstation AMD con Parti tagliafili ‘WX’ Ma quelli non hanno ricevuto alcuna attenzione da quando le parti Zen 2 sono state lanciate all’inizio del 2021. Ciò potrebbe cambiare entro la fine dell’anno poiché sia ​​AMD che Intel dovrebbero offrire kit HEDT di prossima generazione con Golden Cove e Zen 3.

BIOSTAR svela la scheda madre TZ590-BTC, mira a trovare un terreno comune per i giocatori e i minatori di criptovalute

La piattaforma HEDT-X di prossima generazione potrebbe essere SapphireRapids-AP entro la fine di quest’anno. – 结 城 安 穗 – YuuKi_AnS🇨🇳 (yuuki_ans) 13 febbraio 2022

Nella sua ultima serie di tweet sui benchmark Intel Sapphire Rapids-SP Xeon recentemente trapelati, YuuKi_AnS Ha notato che la squadra blu sta preparando una formazione di CPU HEDT di nuova generazione denominata in codice “Sapphire Rapids-AP”. Questo è piuttosto interessante in quanto il moniker “AP” è stato precedentemente utilizzato per le parti principali di Cascade Lake-AP che presentano una soluzione MCM. La gamma Sapphire Rapids-SP presenta già un layout MCM con quattro riquadri con un massimo di 15 core (14 core abilitati) ciascuno. Quindi, in un certo senso, Sapphire Rapids-SP potrebbe anche essere considerata una variante “AP”, ma sembra che Intel abbia deciso di commercializzare la sua gamma HEDT come “AP” invece di “X”. Non ci sono abbastanza dettagli al momento, ma si dice che la formazione sia rivolta al segmento desktop di fascia alta e sarà lanciata alla fine del 2022.

ex Voci Hanno notato che mentre la formazione HEDT punterà al segmento della CPU desktop, servirà principalmente il segmento delle workstation.

Intel Sapphire Rapids – Piattaforma per workstation Xeon

Intel cerca di aggiornare l’architettura GPU a basso consumo negli ultimi annunci di lavoro

Intel prevede inoltre di segmentare ulteriormente la piattaforma Sapphire Rapids HEDT in due categorie, una workstation e una piattaforma workstation principale. La piattaforma workstation standard succederà alle CPU Ice Lake-W Xeon lanciate nel 2020. Conterrà fino a 56 core Golden Cove e fino a 12 core che cresceranno oltre i 4GHz. Sarà una varietà con molte SKU con TDP fino a 350 W per i modelli di punta. Ci sono anche diversi acceleratori di chip trovati sulle CPU Sapphire Rapids HEDT, ma non è noto se questi acceleratori funzioneranno o saranno disabilitati sui modelli finali. Per quanto riguarda i prezzi, dovrebbe variare tra $ 3.000 e $ 5.000, il che lo colloca nella categoria delle prestazioni molto premium.

Nell’anatomia SKU pubblicata di seguito, ci sono almeno quattro SKU e tre diverse configurazioni di piattaforma a partire dai modelli Sapphire Rapids-SP XCC destinati al mercato dei server. Queste parti saranno completamente sfruttate e non faranno parte della famiglia HEDT di Xeon Workstation. Poi ci sono i modelli Sapphire Rapids-112L XCC che forniranno fino a 112 tracce PCIe Gen 5.0 e verranno visualizzati all’interno della piattaforma Workstation. Ciò segue una configurazione MCC Sapphire Rapids-SP che fornirà un numero di core medio ma con supporto di memoria a 8 canali mentre la piattaforma di workstation principale SPR-MSWS entry-level presenterà lo stesso modello MCC ma con supporto di memoria DDR5 a 4 canali.

Intel offrirà almeno quattro diverse configurazioni SKU nella gamma HEDT della sua Sapphire Rapids Xeon Workstation. (Crediti immagine: MLID) La piattaforma Fishhawk Falls diventerà un potente ecosistema di prossima generazione composto da 8 canali di DDR5-4400 (1DPC) / DDR5-4800 (2DPC) e fino a 112 corsie PCIe Gen 5.0. Le schede madri assomigliano più a prodotti di classe workstation piuttosto che a schede server e saranno dotate di un unico socket.

Intel Sapphire Rapids – Piattaforma workstation principale Xeon

La seconda piattaforma è progettata per essere un’offerta di workstation più diffusa e sostituirà i chip Cascade Lake-X e Xeon-W Skylake-X (Xeon W-3175X). Il numero di core delle CPU Sapphire Rapids all’interno di questo cluster dovrebbe essere di circa 28-36 core (architettura Golden Cove) e vibrerà a velocità molto più elevate di 4,5 – 5,0 GHz. Le CPU finiranno con un TDP di circa 300 W, ma il modello superiore può arrivare a circa 400 W a seconda della configurazione del clock finale.

Specifiche iniziali delle CPU per workstation Intel Sapphire Rapids HEDT Xeon. (Crediti immagine: MLID)

Per la piattaforma, è disponibile il supporto DDR5 a 8 canali (non ECC) e 4 canali (EEC) e le corsie PCIe Gen 5.0 scenderanno a 64. I prezzi saranno abbastanza simili alle precedenti CPU Core-X, quindi possiamo aspettarci circa 500 Dollari – 3000 USD per queste fiches. Voci precedenti suggerivano che la famiglia Fishhawk HEDT sarebbe stata incentrata sul W790/C790 PCH, ma poiché ci sono almeno due piattaforme in funzione, potrebbe esserci un volume PCH molto più alto. Per quanto riguarda il lancio, è stato Intel pettegolezzo per lanciare la famiglia di CPU HEDT di prossima generazione nel terzo trimestre del 2022, più o meno nello stesso periodo della famiglia di CPU Raptor Lake di 13a generazione.

AMD d’altra parte sembra avere Ritardata o addirittura cancellata la loro formazione Threadripper basata sul design Chagall / Chagall 3D. Intel sta seguendo il percorso di AMD nel promuovere la sua piattaforma HEDT agli utenti di workstation con il marchio Xeon. AMD ha fatto lo stesso anche con la famiglia Threadripper Pro. AMD avrà la possibilità di riprogrammare le sue CPU Zen 3 Threadripper rispetto alle parti della workstation Xeon di Intel a metà del 2022 o ritardare l’intera famiglia a favore delle parti Zen 4 di prossima generazione. Finora AMD è stato il re indiscusso delle CPU HEDT e Workstation con la sua gamma Threadripper, ma con Sapphire Rapids, Intel ha davvero la possibilità di recuperare e persino rivendicare una certa quota di mercato HEDT/lavoro da loro. Questo sarà qualcosa che dovremo aspettare e vedere.

Famiglie di processori Intel HEDT: