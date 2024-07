Punti di discussione di Euro 2024: impatto Yamal e pronostici finali

Rimangono solo due squadre per qualificarsi a Euro 2024, con la vincitrice prevista per essere incoronata il 14 luglio.

Finora, il torneo in Germania è stato pieno di sorprese, ma ciò che si è distinto in semifinale è stata la caduta della Francia contro la Spagna e l’Inghilterra che ha sconfitto l’Olanda.

Abbiamo chiesto ai redattori del torneo di ESPN FC cosa ne pensano della situazione attuale in vista della finale della prossima settimana.

Quali sono i punti più importanti di cui hai beneficiato in semifinale?

Gap MarcottiÈ un cliché, ma i gol cambiano il corso delle partite… soprattutto quando arrivano dal nulla. Lo abbiamo visto con entrambi Lamin YamalGol del pareggio della Spagna contro la Francia a Monaco e Ollie Watkins“Vincente nel finale dell’Inghilterra contro l’Olanda. Di conseguenza, la qualità è importante. Quando le squadre difendono bene, ci vuole qualcosa di speciale per segnare, e Yamal, Watkins e Daniele Olmo (Notare il controllo che ha imposto nel periodo precedente alla sua vittoria) Ci è riuscito.

Sam MarsdenOvviamente il merito andrà ai vincitori del match, ma parliamo di Rhodri per un minuto. Ancora una volta il centrocampista difensivo si è rivelato eccezionale per la Spagna contro la Francia. Non conta solo quello che fa con la palla, ma anche quello che fa senza e come parla con i compagni durante la partita. Con l’uscita del brasiliano Vinicius Junior dalla Copa America e Jude Bellingham Con l’Inghilterra che non ha ancora disputato il suo miglior torneo, la corsa al Pallone d’Oro potrebbe riaprirsi. Perché non darlo a Rodri, vincitore della Premier League con il Manchester City, se la Spagna dovesse vincere l’Europeo? Questo è stato certamente un punto di discussione in tutte le recenti conferenze stampa della Spagna.

Mark Ogden: I giocatori vengono spinti fino allo sfinimento e oltre. Harry KaneBellingham, Kylian Mbappe e altri non hanno dato il meglio di sé in Germania. Kane e Bellingham in particolare hanno faticato in semifinale e la stanchezza è chiaramente un problema per entrambi. Entrambi puntano alla Coppa del Mondo per club a 32 squadre della prossima stagione e alla Coppa del Mondo 2026 un anno dopo. I calciatori hanno bisogno di una pausa, altrimenti il ​​gioco ne risentirà.

James OllieUn vero piacere per Gareth Southgate. C’era poco da mettere in discussione per il 53enne durante queste finali, dato che l’Inghilterra era in pessima forma fino ai quarti di finale. Ma in qualche modo – e sì, c’è stata fortuna e un pareggio favorevole – ha portato l’Inghilterra alla finale di Berlino. Il suo record nel torneo ora è: semifinale, finale, quarti di finale, finale. La classe di giocatori a sua disposizione richiedeva una prestazione profonda in Germania e, dopo feroci critiche personali, Southgate cedette. Resta da vedere se riuscirà a porre fine all’attesa di 58 anni dell’Inghilterra per il titolo di premiership maschile e le sue debolezze potrebbero essere messe in luce. Ma Southgate è un uomo rispettabile e di sani principi, che ha davvero a cuore il suo ruolo e ha chiaramente il sostegno dei giocatori. Se davvero fosse riuscito a farli culminare in tempo, tutto gli sarebbe stato perdonato.

Giuliano LorenzL’allenatore della Francia Didier Deschamps ci ha detto durante tutto il torneo che finché vince le partite, non possiamo discutere con la sua tattica difensiva. Bene, ora ha smesso di vincere, quindi possiamo criticarlo. Le sue sostituzioni contro la Spagna sono state terribili, la sua gestione durante la partita è stata scioccante, mentre la sua idea era chiaramente che il Piano A, il Piano B, il Piano C e tutti gli altri piani fossero costruiti attorno a Mbappe. Ma il suo capitano non si è presentato e Deschamps non ha cambiato nulla. Resterà in carica e dopo quattro semifinali negli ultimi cinque tornei i risultati ci sono stati. Ma le cose devono cambiare in vista dei Mondiali del 2026.

Quanto ti piace quello che sta facendo Lamin Yamal, 16 anni?

Lamin Yamal ha solo 16 anni e ha preso d’assalto Euro 2024. Alex Bantling – UEFA tramite Getty Images

Marsden:Non puoi giocare più di 50 partite con il Barcellona all’età di 16 anni senza essere speciale, ma è comunque impressionante quello che fa Yamal. Non è cambiato dal suo passaggio dal calcio giovanile al calcio senior per club e nazionale. Sta giocando esattamente come agli Europei Under 17 dello scorso anno. Niente sembrava disturbarlo: guarda come ha affrontato i commenti pre-partita del centrocampista francese Adriano Rabiot Ma nonostante ciò, questo torneo potrebbe rappresentare un momento cruciale nella sua carriera calcistica. Il gol segnato contro la Francia ha avuto un enorme impatto in tutto il mondo e i riflettori su di lui si sono spostati al livello successivo.

Trovami:È un fenomeno. Rubare la scena ad un torneo importante ad un’età così giovane è incredibile. Ricordo che l’attaccante inglese Wayne Rooney ebbe un impatto simile quando aveva 18 anni agli Europei del 2004, e Yamal è allo stesso livello. Prima che la gente metta in dubbio questo paragone, Si prega di guardare alcuni screenshot Penso che sia stato così con Rooney in quel torneo piuttosto che pensare alla versione vecchia di Euro 2016. Rooney era un giocatore di talento e lo era anche Yamal, ma spero che l’esterno spagnolo abbia più fortuna con gli infortuni di Rooney.

Primo:Ha un coraggio e una libertà che nessun normale giocatore di sedici anni possiede. Finora ha registrato tre assist – nessun altro giocatore è riuscito a farne più di due – e la sua disponibilità a coinvolgere i difensori lo ha visto tentare 30 dribbling finora, un numero migliorato solo da quattro giocatori in questo torneo.

Marcotti:Sono rimasto stupito dalla sua maturità e capacità di prendere decisioni. Cerca di fare cose molto difficili al momento giusto, pensa all’altro tiro contro la Francia, che è andato a lato. Il suo gol in semifinale è stato fantastico, ma probabilmente c’erano altri quattro o cinque giocatori in campo con la capacità di fare una cosa del genere. La differenza è stata il tempismo con cui Yamal lo ha fatto in quel momento, e che è stata la decisione giusta.

LorenzNiente di ciò che Yamal fa in Germania dovrebbe sorprenderti, a meno che tu non sia stato su un altro pianeta negli ultimi diciotto mesi. Altrimenti, questa è solo la naturale ascesa di un talento generazionale e di un genio più maturo di Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona o Mbappe. Nessun sedicenne ha mai avuto un impatto in un torneo come questo prima d’ora. Ecco quanto è speciale.

Pensi che dovrebbe esserci una partita per il terzo posto come ai Mondiali?

Marcotti: stai scherzando? NO. Dovrebbero eliminarlo anche ai Mondiali. è una cosa triste Beh, se vuoi avere giocatori al Mondiale che non abbiano la possibilità di giocare molto, va bene. Questa è la Coppa del Mondo. In nessun modo dovrebbero avere qualcosa del genere nel Campionato Europeo.

TrovamiNo, è la partita più brutta del calcio, come se fosse una punizione per aver perso la semifinale. Nessuno vuole essere lì, e dopo un lungo torneo i club che pagano i giocatori hanno ragione a voler iniziare le vacanze piuttosto che ritardarle di altri tre o quattro giorni a causa di una partita senza senso.

Primo:NO. Una partita di playoff è sempre un pensiero agrodolce per tutti i soggetti coinvolti. Hai appena subito una delle sconfitte più dure della tua vita e pochi giorni dopo torni a giocarti la medaglia di bronzo. Questi tornei estesi sono già abbastanza lunghi, quindi non lasciare che i perdenti delle semifinali rimangano in campo più del necessario.

Marsden:Non possibile. La maggior parte delle squadre di club è già tornata al pre-campionato, i campionati più importanti d’Europa inizieranno tra un mese e le squadre sconfitte in semifinale provano il dolore di essere state eliminate. Lascia che trascorrano un po’ di tempo in vacanza con amici e familiari.

Lorenz: Per favore lasciami in pace…

Sulla base di quello che hai visto finora, qual è l’elemento principale che deciderà il risultato finale?

Marcotti:Te ne do due: uno per la Spagna e uno per l’Inghilterra. Per la Spagna, si tratta di competere per fermare i giocatori inglesi che possono creare occasioni dal nulla. L’Inghilterra ha più giocatori che decidono le partite individualmente – Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Bellingham, Kane (o meglio, inserisci anche Watkins se vuoi dopo mercoledì sera) – che possono segnare gol dal nulla, senza costruire attacchi elaborati. Ciò significa una difesa attenta, e sulla carta i quattro difensori spagnoli non sono nulla da notare, anche con Robin Le Normand e Dani Carvajal Di ritorno dalla sospensione.

Per l’Inghilterra, questo significa interrompere o neutralizzare lo stile di possesso palla spagnolo senza consentire alle ali di confrontarsi con altri giocatori in un incontro uno contro uno. E no, la soluzione non si limita ad aumentare il numero di difensori e centrocampisti.

Trovami:Prendere possesso della palla dalla Spagna e farne qualcosa di utile mentre ce l’hai. Sembra semplice, ma in realtà non lo è. La Spagna era anni luce avanti rispetto alle altre squadre nell’uso della palla a Euro 2024. Mentre il resto delle squadre tendeva a dare priorità alla fisicità e alla potenza rispetto al possesso palla, e si affidava alle singole stelle per fare la differenza, la Spagna era la squadra con il piano più coeso. L’Inghilterra può vincere, ma la Spagna dovrà giocare male perché ciò accada.

Primo:Linea mediana. Il centrocampo è sempre il centrocampo dell’Inghilterra. Di solito non tengono la palla abbastanza bene, motivo per cui Gareth Southgate ha sottolineato mercoledì sera che raramente l’Inghilterra ha avuto il 58,5% di possesso palla contro una squadra come l’Olanda in una partita di un grande torneo. Alla domanda sulle probabilità di battere la Spagna, Southgate ha iniziato la sua risposta dicendo: “Dovremo prima togliere loro la palla”. adolescente Kobe Maino Anche questo è stato eccellente Riso Declan Nel primo tempo l’Olanda si è comportata male, ma la Spagna è stata di gran lunga il test più forte per questa nuova coppia di centrocampo.

LorenzQuesta partita finale sarà vinta da un giocatore speciale che farà qualcosa di speciale. La semifinale è stata vinta così: Olmo, Lamine e Watkins hanno fatto qualcosa di speciale e le loro squadre si sono qualificate. Quindi chi si farà avanti? Dipenderà dalla brillantezza individuale; Un momento di puro genio. Nel complesso, la difesa dell’Inghilterra e l’organizzazione della Spagna saranno forti. Nessuna delle due squadre sarà molto avventurosa quindi dipenderà dal momento. Vediamo chi lo offrirà.

MarsdenIl Ct della Spagna Luis de la Fuente afferma che le due squadre sono molto diverse, il che significa che ci sono molte aree da monitorare. Le battaglie più ovvie sarebbero i fianchi della Spagna NicoWilliams E Yamal vs Kyle Walker E forse, Luca ShawSarà anche interessante vedere come l’Inghilterra intende gestire Rodri e Fabian Ruiz. Ma la Spagna è stata molto più efficace, creando 96 occasioni contro le 48 dell’Inghilterra, quindi è difficile immaginare che Southgate riesca ad annullarle completamente. La Francia, probabilmente un’unità difensiva migliore, non poteva. Ma se parliamo di allenatori può anche ridursi a un momento magico o a un errore.

Ultima possibilità per cambiare i tuoi pronostici: chi vincerà?

MarcottiDopo 60 anni di fallimenti, è giunto il momento per l’Inghilterra. La Spagna è stata fantastica in questo torneo e se gli dessimo il premio in base ai punti, come avviene nel pattinaggio artistico, si prenderebbe il titolo. Ma la combinazione tra la vittoria individuale del torneo da parte dell’Inghilterra e l’approccio di Southgate incentrato sulla sicurezza dà loro un leggero vantaggio.

Trovami:Spagna. L’unico modo per batterli è giocare con una pressione elevata e che ogni giocatore abbia l’energia per sostenerla per 90 minuti o forse 120 minuti. Dopo una lunga stagione, questo non accadrà. L’Inghilterra è dovuta andare ai supplementari due volte nella fase a eliminazione diretta e avrà 24 ore in meno di tempo per recuperare rispetto alla Spagna. Questi sono dettagli importanti.

Marsden:Dopo la fase a gironi, mi aspettavo che la Spagna o la Francia battessero l’Inghilterra in finale (ignoreremo questo dato, dato che in seguito avevo previsto che la Francia avrebbe battuto la Spagna), quindi rimarrò fedele alla mia previsione. Niente rossa Vincere domenica è fantastico. A parte il fatto che sono la squadra migliore finora e la più divertente da guardare, ciò di cui beneficiano è avere uno stile specifico e un equilibrio nel posizionamento in campo che mancano all’Inghilterra, che ha giocatori migliori.

PrimoLa scelta prima del torneo, la Francia, non era nella mia mente, quindi forse sarebbe stato meglio scegliere la squadra che l’ha sconfitta: la Spagna. Hanno mostrato più qualità contro squadre migliori rispetto all’Inghilterra nella metà più facile del sorteggio. Tuttavia, non mi dispiacerebbe se anche questa previsione fosse errata.

LorenzÈ ora di tornare a casa, l’ho detto fin dall’inizio! Finalmente è il turno dell’Inghilterra di festeggiare a Londra e celebrare la vittoria in un torneo importante. Non so come faranno, perché la Spagna è migliore di loro, ma come abbiamo visto finora nell’Europeo, trovano sempre un modo. Troveranno un’altra strada in finale.