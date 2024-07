Samsung è stata criticata per aver “clonato” i prodotti Apple dopo l’evento Galaxy Unpacked

Dicono che l’imitazione sia la forma più sincera di adulazione, ma molti punti vendita tecnologici, YouTuber e persino alcuni fan di Samsung sembrano pensare che il gigante dell’elettronica di consumo questa volta sia andato troppo oltre con l’imitazione.

Mercoledì Samsung ha avuto un grande successo Evento Galaxy Unpacked L’azienda ha presentato un gruppo di nuovi prodotti tra cui smartphone, orologi intelligenti e auricolari. Samsung ha anche annunciato una linea completamente nuova di dispositivi indossabili incentrati sulla salute, il Samsung Galaxy Ring.

Tuttavia, coloro che hanno guardato l’evento in live streaming non hanno potuto fare a meno di notare che alcuni dei nuovi prodotti presentati somigliavano un po’ ai prodotti Apple.

Critica a “Samsung” per aver “copiato” “Apple”

Gli utenti dei social media hanno espresso altre critiche ai prodotti presentati all’evento Unpacked di quest’anno, lamentandosi, ad esempio, della mancanza di aggiornamenti sostanziali nel nuovo Samsung Galaxy Z Fold 6.

Tuttavia, il filo conduttore delle varie analisi, sia da parte di consumatori, recensori o giornalisti, è che Samsung sembra voler “clonare” i prodotti Apple.

Il tweet potrebbe essere stato cancellato



“Oggi è stato un grande giorno per Samsung” Egli ha detto “Il Watch Ultra è la versione più spudorata di un prodotto Apple da molto tempo, ed è brutto”, afferma Quinn Nelson, proprietario del canale di recensioni tecnologiche Snazzy Labs, che conta più di un milione di abbonati.

“Aspetta, sta diventando sempre più scortese”, ha continuato il creatore di YouTube tramite il suo account X @SnazzyLabs. “Buds3 e Buds3 Pro sono copie esatte degli AirPods.”

Nelson si riferisce al nuovo smartwatch Galaxy Watch Ultra di Samsung e alla sua nuova linea di auricolari Galaxy Buds 3. Sembra chiaro che Samsung abbia lanciato questi due prodotti per competere con l’Apple Watch Ultra e la linea Airpods di Apple. Ma per molti, le somiglianze tra i due vanno oltre la concorrenza e si addentrano nel territorio dell'”imitazione”.

Il tweet potrebbe essere stato cancellato



“copia e incolla,” È stato pubblicato L’account Apple Hub su

Con un’immagine che combina uno smartwatch Samsung e auricolari Apple, è difficile negare quanto Samsung prende in prestito da Apple. Oltre a sembrare ispirato al sistema di denominazione di Apple, il nuovo Galaxy Watch Ultra di Samsung ha un cinturino quasi identico.

Non sono solo gli utenti dei social media e i creatori di contenuti a esprimere la loro insoddisfazione. Anche organi di stampa come The Verge e Business Insider hanno criticato Samsung per aver copiato Apple.

“Il nuovo orologio e gli auricolari ‘Ultra’ di Samsung sono una spudorata imitazione di Apple”, si legge in un titolo di giornale. Interessato al commercio .

Il limite condizione “I nuovi Galaxy Buds di Samsung sono un clone netto degli AirPod sia nella forma che nella funzione”, si è concentrato sui nuovi Galaxy Buds 3 di Samsung e ha criticato Samsung per il suo “design in-ear preciso” a favore di steli più “simili agli Airpods”.

Samsung ha rivelato un numero maggiore di versioni dei dispositivi Apple all’evento Galaxy Unpacked. Lo smartphone pieghevole prodotto dall’azienda appartiene ad una propria categoria di prodotti, categoria per la quale Apple non ha ancora presentato alcun prodotto. Ma sfortunatamente, il nuovo smartwatch e gli auricolari Samsung sono così sorprendentemente simili tra loro che molti si stanno concentrando su questo durante l’evento.

Il tweet potrebbe essere stato cancellato



“Vedere Samsung rilasciare una serie di imitazioni Apple è molto deludente.” libri Andrew O’Hara di Apple Insider dice di

È difficile discutere con questa valutazione.