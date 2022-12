Putin usa il suo discorso di Capodanno per fare un appello ai russi in tempo di guerra

Il discorso schietto al principale festival di famiglia mette la guerra al centro della scena

Putin vede la guerra come una lotta per la sopravvivenza che richiede sacrifici

La Russia “difende il nostro popolo e la nostra terra storica”

Il presidente accusa l’Occidente di fomentare il conflitto

(Reuters) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dedicato il suo discorso annuale di Capodanno sabato a radunare il popolo russo per sostenere le sue forze che combattono in Ucraina e giurare vittoria sui “neo-nazisti” ucraini e su un Occidente presumibilmente deciso a “distruggere la Russia”.

In un severo e mortale videomessaggio registrato, trasmesso dalla televisione nazionale, Putin ha descritto la guerra – che definisce una “operazione speciale militare” – come una lotta quasi esistenziale per il futuro della Russia.

I suoi soldati, ha detto, stanno combattendo per “la nostra patria, la verità e la giustizia… in modo che la sicurezza della Russia possa essere garantita”.

Per mesi il Cremlino ha presentato il conflitto come una campagna limitata che non influenzerà la vita della maggior parte dei russi.

Ma il discorso, pronunciato davanti a cupi soldati in tenuta da combattimento, ha messo la guerra al centro della scena, dicendo alle famiglie riunite per la festa principale dell’anno che i mesi a venire richiederanno sostegno e sacrificio da parte di tutti.

Il messaggio è stato trasmesso in milioni di case dalla televisione di stato poco prima di mezzanotte in ciascuno degli 11 fusi orari della Russia, mentre le famiglie consumavano un pasto festivo e si scambiavano doni.

Mentre la guerra si avvicina al suo undicesimo mese senza una fine in vista, il Cremlino ha lentamente messo la società sempre più lentamente sul piede di guerra, richiamando più di 300.000 riservisti, spesso in modo caotico, e riorganizzando un’economia martoriata da una raffica di occidentali e occidentali sanzioni. Dire pubblicamente che il conflitto potrebbe essere lungo.

Vinceremo

Mosca non era pronta per la feroce resistenza e miliardi di dollari in armi occidentali che hanno cambiato le sorti a favore dell’Ucraina, costringendo le forze russe a lasciare più della metà del territorio che occupavano nelle prime settimane di guerra.

Nel discorso di nove minuti – il più lungo al potere da 22 anni – Putin ha preso di mira gli oppositori del conflitto, una crociata personale che ora definisce il suo mandato e le relazioni della Russia con il mondo.

Ha detto che l’anno scorso ha “messo a posto molte cose, separando chiaramente il coraggio e l’eroismo dal tradimento e dalla codardia”.

Rifiutando le richieste di Kyiv alle forze russe di andarsene come preludio ai negoziati, Putin ha affermato che la Russia “difende il nostro popolo e le nostre terre storiche”.

Ha anche accusato l’Occidente di aver mentito alla Russia e di aver provocato Mosca a lanciare la sua campagna militare.

“L’Occidente ha mentito sulla pace”, ha detto Putin. “Si stava preparando per l’aggressione… Ora stanno cinicamente approfittando dell’Ucraina e del suo popolo per indebolire e dividere la Russia”, ha aggiunto.

Non l’abbiamo mai permesso e non permetteremo a nessuno di farci questo”.

Kiev e l’Occidente respingono le ripetute affermazioni di Putin secondo cui la NATO prevede di utilizzare l’Ucraina come piattaforma per minacciare la Russia, e affermano che ha intrapreso una guerra di aggressione infondata nel tentativo di impadronirsi del territorio e installare un regime a lui più gradito.

Sebbene la Russia non abbia ottenuto guadagni significativi sul campo di battaglia negli ultimi sei mesi, Putin ha promesso la vittoria definitiva.

“Insieme supereremo tutte le difficoltà e preservare la grandezza e l’indipendenza del nostro paese”, ha detto.

Vinceremo per le nostre famiglie e per la Russia.

