Qena: Bridge of Spirits ottiene un grande aggiornamento e la versione Steam

Il fantastico gioco d’avventura Kena: Bridge of Spirits sta ricevendo un importante aggiornamento che include una modalità New Game+ e arriverà su Steam.

IGN può rivelare in esclusiva che il gioco riceverà un aggiornamento gratuito per l’anniversario il 27 settembre, che include New Game+, Charmstones, Spirit Guide Trials, Kena Outfits e funzionalità di accessibilità. Lo stesso giorno, il gioco riceverà una versione Steam, essendo stato in precedenza un gioco per PC per l’Epic Games Store.

Puoi dare un’occhiata a un nuovo trailer qui sotto:

Qena: Bridge of Souls – Aggiunte all’aggiornamento dell’anniversario

“The New Game+, che consentirà ai giocatori che hanno completato il gioco di ricominciare il viaggio di Kena con tutte le abilità, gli aggiornamenti, gli abiti, la putrefazione, ecc. precedentemente sbloccati e di fare incontri di combattimento ridisegnati e più impegnativi”.

Pietre magiche equipaggiate individualmente – Ognuno di questi oggetti da collezione unici offre diverse modifiche alle statistiche e alle abilità di Kena.

“Una nuova modalità di gioco chiamata Spirit Guide Trials, sfida le abilità dei giocatori attraverso una varietà di sfide rigiocabili in tre diverse classi: percorsi ad ostacoli, difese dalle onde e capovolgimenti dei boss”.

“Il completamento delle prove di Spirit Guide sblocca gli abiti di Kena, ognuno ispirato a uno dei personaggi che incontra durante il suo viaggio. Il successo in obiettivi aggiuntivi in ​​ogni prova può sbloccare variazioni di colore per ogni vestito, oltre ad alcune pietre del fascino uniche.”

“Nuovi vestiti esclusivi per i possessori della Deluxe Edition.”

Kena: Bridge of Spirits è stato il primo gioco per Ember Lab, lo studio di animatori cinematografici che ha realizzato il famoso Majora’s Mask – Terrible Fate. Abbiamo dato al gioco un 8/10 nella nostra recensione, definendolo “un’avventura d’azione open world che si rifà ai giorni di N64/Gamecube nell’era di Zeldas, Okami e Star Fox Adventures, con l’aggiunta di alcune sensibilità moderne e un tocco personale distinto.”

