Quando verrà lanciato un razzo SpaceX Maxar vicino al Kennedy Space Center?

La vista migliore per osservare i lanci di razzi dalla Space Coast è lungo la spiaggia. La visibilità dipende dal tempo e dalla copertura nuvolosa.

Il razzo SpaceX verrà probabilmente lanciato poco prima della fine della settimana.

L’agenzia spaziale invierà nello spazio due satelliti Maxar WorldView tramite il lancio di un razzo Falcon 9. Se le condizioni meteorologiche lo permettono e a seconda della copertura nuvolosa, il lancio del razzo SpaceX dovrebbe essere visibile da quasi ovunque sulla Space Coast. Di solito si sente un ruggito pochi minuti dopo il decollo.

Sotto Suggerimenti su dove guardare Lanciando il missile da quest’area, Radar meteorologico in tempo reale Per verificare le condizioni di pioggia e altre cose da sapere. Se ci sono modifiche al programma di lancio, questa storia verrà aggiornata.

Sebbene SpaceX non abbia ancora annunciato questa missione, un avviso di navigazione della National Geospatial Intelligence Agency indica che il razzo Falcon 9 lancerà due satelliti Maxar Intelligence WorldView Legion giovedì dalla stazione spaziale di Cape Canaveral.

Finestra di avvio : Dalle 9:00 alle 12:28 EST di giovedì 15 agosto

: Dalle 9:00 alle 12:28 EST di giovedì 15 agosto posizione: Complesso di lancio 40

Complesso di lancio 40 Copertura in diretta: Puoi guardare la copertura in diretta del lancio del razzo dal team spaziale di USA TODAY Network, composto dai reporter spaziali di FLORIDA TODAY Rick Neal e Brooke Edwards e dai giornalisti visivi Craig Bailey, Malcolm Denmark e Tim Short. Il nostro team spaziale fornirà aggiornamenti accurati in un blog live ottimizzato per dispositivi mobili su floridatoday.com/space, a partire da 90 minuti prima del lancio. Puoi scaricare l’app gratuita Applicazione in Florida oggiÈ disponibile su App Store O Google PlayOppure digita floridatoday.com/space nel tuo browser.

Nella foto è raffigurato un radar del Servizio Meteorologico Nazionale a Melbourne, che mostra le condizioni in tempo reale per la Space Coast e altre parti della Florida. La data e l’ora attuali appaiono in basso a destra di questo radar integrato; In caso contrario, potrebbe essere necessario svuotare la cache.

Quasi ovunque a Brevard sarai in grado di vedere il lancio di un razzo: in alcune aree puoi ottenere… Incredibile vista del ritorno dei razzi di SpaceX Per lanciare pad. La vista migliore per osservare il lancio di un razzo dalla Space Coast è lungo la spiaggia. Tuttavia, la visibilità dipende dalle condizioni meteorologiche e le persone dovrebbero assicurarsi di non ostacolare il traffico o i diritti di passaggio sui ponti e seguire le regole affisse sulle spiagge.

Se stai guardando il lancio lungo l’Indian River a Titusville da Space View Park o Parrish Park, guarda direttamente a est oltre il fiume.

Se ti trovi più a sud lungo il fiume Indian, guarda a nord-est.

Playalinda Beach o Canaveral National Seashore è il luogo più vicino per assistere al lancio perché è più o meno parallelo al Launch Pad 39A. Giunti alla spiaggia, guardate verso sud lungo la costa (da alcuni punti potrete anche vedere la piattaforma).

Alcuni hotspot da controllare:

Spiaggia e molo del Jetty Park 400 Jetty Park Road, Porto CanaveralNota: il parcheggio è a pagamento.

400 Jetty Park Road, Porto CanaveralNota: il parcheggio è a pagamento. Spiaggia di Playalinda 1000 Playalinda Beach Road, Canaveral National Seashore. Si prega di notare che si applicano tariffe per il parcheggio e che l’ingresso al Canaveral National Seashore non è sempre concesso a seconda della capacità e dell’ora del giorno.

1000 Playalinda Beach Road, Canaveral National Seashore. Si prega di notare che si applicano tariffe per il parcheggio e che l’ingresso al Canaveral National Seashore non è sempre concesso a seconda della capacità e dell’ora del giorno. Ponte Max Breuer e Parrish Park 1 A. Max Brewer Memorial Parkway, Titusville. Nota: il parcheggio è disponibile su entrambi i lati del Max Brewer Bridge.

1 A. Max Brewer Memorial Parkway, Titusville. Nota: il parcheggio è disponibile su entrambi i lati del Max Brewer Bridge. Parco con vista sullo spazio 8 Broad Street, Titusville

8 Broad Street, Titusville Parco del punto di sabbia 10 E. Max Brewer Causeway, Titusville

10 E. Max Brewer Causeway, Titusville Parco lungo il fiume Rotary 4141 South Washington Street, Titusville

4141 South Washington Street, Titusville Parco sul lungofiume nel Cocoa Village 401 Riveredge Blvd., Cocoa (appena prima della State Road 520 Causeway)

401 Riveredge Blvd., Cocoa (appena prima della State Road 520 Causeway) Villaggio del cacao Vicino a parchi e negozi o vicino ai marciapiedi

Vicino a parchi e negozi o vicino ai marciapiedi diversificato Parchi sull’isola di Merritt

Parco Rotary 1899 South Courtenay Parkway, Isola di Merritt

1899 South Courtenay Parkway, Isola di Merritt Parco del Kiwanis Sulla Kiwanis Island Park Road sull’isola di Merritt

Sulla Kiwanis Island Park Road sull’isola di Merritt Porto Canaveral con navi di Disney Cruise Line, Carnival Cruise Line e Royal Caribbean in porto

con navi di Disney Cruise Line, Carnival Cruise Line e Royal Caribbean in porto Giardino di Alan Shepard 299 E. Strada rialzata di Cocoa Beach, Cocoa Beach. Si prega di notare che potrebbe essere previsto un costo per il parcheggio.

299 E. Strada rialzata di Cocoa Beach, Cocoa Beach. Si prega di notare che potrebbe essere previsto un costo per il parcheggio. Molo di Cocoa Beach 401 Meade Ave. Le tariffe del parcheggio variano.

401 Meade Ave. Le tariffe del parcheggio variano. Parco Lori Wilson 1400 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. A proposito, il Lori Wilson Park ha un parco per cani.

1400 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. A proposito, il Lori Wilson Park ha un parco per cani. Sidney Fisher Park 2200 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. Nota: potrebbe esserci un costo per il parcheggio.

2200 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. Nota: potrebbe esserci un costo per il parcheggio. Centro di Cocoa Beach lungo Minutemen Road

lungo Minutemen Road Tavoli da spiaggia 197 SR A1A, Spiaggia Satellitare

197 SR A1A, Spiaggia Satellitare Maree Sull’autostrada A1A a Satellite Beach

Sull’autostrada A1A a Satellite Beach diversificato Giardiniinclusa la Pelican Beach Clubhouse, a Satellite Beach

Via Pineda

Strada o cambusa

Front Street Park si trova vicino a Melbourne (Highway 192) e all’Highway 1 a Melbourne

Passeggiata Indialantica Al Melbourne Bridge e alla SR A1A

Al Melbourne Bridge e alla SR A1A Parco della spiaggia paradisiaca noto anche come Howard Futch Park, 2301 SR A1A, Melbourne (si tratta di un parco sulla spiaggia)

noto anche come Howard Futch Park, 2301 SR A1A, Melbourne (si tratta di un parco sulla spiaggia) Parco dell’Insenatura di Sebastian 9700 S. State Road A1A, Melbourne Beach (ingresso a pagamento)

9700 S. State Road A1A, Melbourne Beach (ingresso a pagamento) Parco della spiaggia dell’Ampersands 12566 N. SR A1A, Spiaggia del Vero (parcheggio gratuito)

12566 N. SR A1A, Spiaggia del Vero (parcheggio gratuito) Parco della spiaggia sud 1700 Ocean Drive, Vero Beach (parcheggio gratuito)

1700 Ocean Drive, Vero Beach (parcheggio gratuito) Ponte Merrill Barber Sulla spiaggia del Vero

Sulla spiaggia del Vero Ponte Alma-les-Louis Sulla spiaggia del Vero

