Billie Eilish firma un contratto con WME nel mezzo della crisi di cattiva condotta sessuale dell’Old Firm

Billie Eilish – la diva della musica estremamente influente che è stata costantemente in cima alle classifiche di Billboard e ha vinto ripetutamente premi Grammy e Oscar – e suo fratello e compagno di band Finneas O’Connell hanno firmato con WME, ponendo fine alla loro relazione con Wasserman Music. “Sebbene grati ai loro ex agenti di prenotazione diretta presso Wasserman, Billie Eilish e Finneas O’Connell hanno scelto di avere la stessa agenzia, WME, per gestire film, televisione e musica”, ha detto un portavoce di Eilish. Reporter di Hollywood(Eilish e O’Connell lavorano con WME nel settore film e TV da gennaio 2023.)

WME e Wasserman non hanno risposto alle richieste di commento.

Questa è stata la mossa È stato segnalato per la prima volta di Cartellone pubblicitario Eppure arriva Posta quotidiana ha pubblicato un ampio studio Articolo del 1 agosto Sulla presunta cattiva condotta sessuale del proprietario di Wasserman Casey Wasserman per un periodo di anni che ha coinvolto una serie di donne, la maggior parte delle quali subordinate alla sua azienda e altre che hanno lavorato per lui mentre erano ancora sposate. Sebbene sia stato a lungo una figura importante nel campo dell’intrattenimento e del management sportivo, recentemente ha acquisito una dimensione significativa come potente capo del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

diversificato È stato spiegato che la squadra di Eilish era “sconvolta” dalla loro inclusione nella storia. Separatamente, ce lo dice una persona che ha familiarità con il pensiero del suo campo Reporter di Hollywood La madre dei due fratelli, l’attrice Maggie Bird, rimase disgustata dalla rivelazione di questi dettagli e cercò di rimuovere le stelle il prima possibile. Nel 2023, Wasserman ha cresciuto Baird Fornire sostegno finanziario Attraverso la fondazione della sua famiglia alla sua organizzazione no-profit per la sostenibilità, Support+Feed.

Wasserman e la sua azienda non hanno ancora affrontato le accuse di cattiva condotta. I suoi più grandi clienti nel settore dell’intrattenimento includono ancora Kendrick Lamar, Blackpink e Kacey Musgraves. L’azienda rappresenta anche importanti giocatori dello sport, come Megan Rapinoe, Alex Morgan e Klay Thompson.

La partenza di Eilish arriva pochi giorni dopo aver partecipato al passaggio di consegne da parte di Los Angeles del diritto di ospitare le Olimpiadi estive del 2024, dove è stata scelta per esibirsi durante la cerimonia di chiusura.