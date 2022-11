Questo è il motivo per cui l’inflazione immobiliare può richiedere del tempo per calmarsi

L’indice dei prezzi al consumo, una misura chiave dell’inflazione, È aumentato del 7,7% in ottobre di un anno fa. Sebbene questa lettura annuale sia ancora piuttosto elevata per gli standard storici, è stata la più piccola da gennaio.

“Con il rallentamento del mercato immobiliare, anche questa categoria diminuirà, ma potremmo dover aspettare fino al prossimo anno prima che l’inflazione core si abbassi in modo significativo”, ha affermato Jeffrey Roach, capo economista di LBL Financial.

Ma gli economisti hanno affermato che l’inflazione immobiliare – come risulta almeno dall’indice dei prezzi al consumo – è destinata a rimanere alta per diversi mesi o un anno, data la sua importanza per i bilanci delle famiglie e le dinamiche sottostanti dei mercati degli affitti e degli alloggi.

Tuttavia, il costo del riparo è balzato dello 0,8% in ottobre, il più grande aumento mensile degli ultimi 32 anni. Questo può sembrare illogico in un momento in cui molti osservatori hanno affermato che gli Stati Uniti sono dentro stagnazione residenziale . “

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, che pubblica il rapporto CPI, divide la categoria di “rifugio” in quattro componenti: affitto, alloggio lontano da casa (come gli hotel), affittuari e assicurazione familiare e affitto equivalente del proprietario di casa.

Questa tariffa di noleggio è aumentata dello 0,31% rispetto al mese precedente, il 30 settembre. Ma il ritmo di questa crescita è rallentato per quattro mesi consecutivi. In confronto, gli affitti sono aumentati di circa l’1% al mese da fine maggio a fine giugno. L’inflazione degli affitti ha raggiunto il 2% al mese a luglio e agosto 2021, secondo i dati di Zillow.

Il CPI per “riparo” è storicamente ritardato di quattro trimestri alle variazioni dei prezzi delle case, indicando che il riparo “continuerà a esercitare pressioni al rialzo sull’inflazione complessiva fino alla prima metà del 2023”, secondo Deritis.

L’effetto del ritardo è dovuto in gran parte al tempo necessario alla trasformazione dei contratti di locazione in uno nuovo. I proprietari in genere rinnovano i contratti di locazione ogni 12 mesi, il che significa che l’attuale dinamica dei prezzi non si rifletterà nei nuovi contratti per un anno.

In questo senso, l’alloggio è in qualche modo al di fuori delle altre categorie CPI. I consumatori non accettano di pagare lo stesso prezzo per pollo o uova Per un anno intero, per esempio.

“L’alloggio ha alcuni aspetti unici”, ha detto Deritis.

E l’affitto tende ad essere “fisso”, secondo gli economisti, il che significa che l’importo totale in dollari dell’affitto mensile di un individuo generalmente non diminuisce; Tende a rimanere lo stesso o ad aumentare con ogni nuovo contratto di locazione.