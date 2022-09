Questo lussuoso supporto da tavolo a vapore fa una grande differenza

immagine : Kotaku

mentre il superficie del vapore, il mini PC migliorato di Valve, offre una miriade di esperienze di gioco in un formato portatile e la mancanza di un cavalletto è stata un punto dolente. Iscrizione decimale: Una semplice staffa in plastica che ti consente di fissare non solo un cavalletto molto maneggevole, ma anche molte altre soluzioni di montaggio specializzate sul retro del deck.

Deckmate nasce da un’idea dell’ingegnere di progettazione del prodotto Siri Ramos. Ramos ha descritto come Comunità Steam Deck Il loro entusiasmo e supporto li hanno aiutati a trasformare quello che una volta era un divertente progetto personale in un prodotto completo. L’amore della community per i piccoli progetti in stile maker sarà sicuramente evidente solo scorrendo p/SteamDeck. Deckmate si è evoluto da una serie di Prototipi stampati in 3D e prime parti in un prodotto finito con una sensazione professionale. Ora che lo uso da alcune settimane, sembra essere un’estensione molto naturale per la piattaforma desktop, con alcune sorprese a parte.

Al centro del “sistema” del Deckmate, come lo chiama il designer, c’è il “pugno”, un semplice artiglio di plastica che afferra, beh, la parte posteriore del mini-computer come una felpa con cappuccio su un povero zombi. E proprio come la zavorra, questo è un attacco molto fluido, che non è in conflitto con la custodia protettiva del sistema. La maniglia può contenere anche due schede SD di riserva e, come il copricapo, è più probabile che rimanga dove lo metti. L’ho spostato su Steam Deck solo un’altra volta e piegare la plastica all’indietro per rimuoverla sembra qualcosa che voglio fare solo un paio di volte al massimo.

I notch sono visibili nella parte superiore e inferiore del dispositivo se visti frontalmente, ma il colore e la consistenza della plastica si fondono bene con la superficie. Me ne accorgo a malapena, né lo sento con le mani quando gioco.

La staffa “grip” è fissata saldamente e fornisce il punto di attacco per tutto il resto. immagine : Kotaku

La staffa della maniglia in sé non fa molto. Invece, consente di inserire una varietà di “supporti” nella parte posteriore del dispositivo. Questi sono tenuti in posizione da un paio di molle. I supporti disponibili includono un cavalletto straordinariamente facile da usare, “dischi” con adesivi per collegare una batteria o un hub USB-C, supporti a parete e persino un supporto VESA da 75 mm come si vede sul retro dei monitor dei computer.

Mentre stavo usando una delle mie palle per un pratico hub USB-C che mi permetteva di collegare una varietà di dispositivi USB con un cavo ethernet per velocizzare i download, sentivo che il cavalletto era più importante per me.

Potresti non pensare molto allo stare in piedi; È un dispositivo e un concetto molto semplice. Ma date le dimensioni e il peso dello Steam Deck, poterne attaccare uno sul retro è un po’ come far crescere un terzo braccio, specialmente quando si gioca sul divano o sul letto.

Questo mi è diventato chiaro quando ho deciso di accendere un fuoco Spider-Man: rimasterizzato una notte. Sdraiato sul letto, con il cavalletto in posizione, potevo semplicemente appoggiare il dispositivo davanti a me per guardare la scena di apertura, quindi riprenderlo quando ero pronto per iniziare a dondolare per l’isola di Manhattan. Questo potrebbe non sembrare molto ovvio se non dedichi molte ore al mazzo, quindi lascia che ti fornisca un contesto.

Deckmate è compatibile con il sole, anche se io no. immagine : Kotaku

Steam Deck è pesante come sembra. È un ottimo dispositivo! E suonare per lunghi periodi, almeno per me, mi rende le mani spinose e poi insensibili. Essere in grado di impostarlo con lo schermo ancora rivolto verso di me e dare una pausa alla mia mano durante le scene non interattive mi ha permesso di passare più tempo a riprodurlo. Anche il cavalletto ha una buona regolazione. Può spostarsi di 120 gradi e non senti mai quel fragile pezzo di spazzatura associato a un Nintendo Switch, che sembra sempre minacciare di rompersi immediatamente. Il cavalletto Deckmate è ideale anche per posizionare l’unità su una scrivania e fissare una tastiera.

Un vantaggio inaspettato include l’elevata produzione di calore della superficie. Essere in grado di sostenerlo con la ventola di scarico puntata in una direzione più verticale sembra un modo migliore per mettere a punto la macchina mentre sta scaricando qualcosa o riproducendo una scena graficamente intensa. Se si deve credere a Reddit, potrebbe essercene anche lui Aromaterapia Benefici per me divertiti.

Un altro uso straordinario del cavalletto è che mentre sono sdraiato sul letto o sul divano, posso usarlo come un monopolo, il che gli ha permesso di sostenere maggiormente il peso del dispositivo. Di conseguenza, le mie mani non stavano facendo il lavoro sia di azionare che di tenere il dispositivo. Nel complesso, il Deckmate con attacco per cavalletto ha reso il Deck una macchina molto più comoda per me.

Anche se ho trovato il cavalletto come protagonista dello spettacolo, altri potrebbero trovare più utile montare accessori aggiuntivi sui dischi adesivi. Come avverte il sito Web Deckmate, l’adesivo utilizzato in questi dischi è quasi permanente. Quindi, se desideri installare un pacco batteria di grandi dimensioni, un hub USB o qualcos’altro, tieni presente che stai creando un collegamento abbastanza permanente tra l’accessorio del disco e l’accessorio. Rimarranno amici per tutta la vita.

Ho molte cose da fare lì adesso. immagine : Kotaku

Ci sono altri avvertimenti. Se hai una sorta di fondina in stile smartphone avvolta attorno al tuo mazzo, rendendolo più spesso, la base g Probabilmente non si adatta alla staffa di strappo attorno ad esso. Fortunatamente, un Convertitore Deckmate Contenere lo stesso adesivo 3M dei dischi fornisce un mezzo alternativo per attaccare g Strappa sul retro di un caso di terze parti. Potrebbe essere impossibile risolvere le controversie con alcuni marciapiedi. Mentre le FAQ di Deckmate sembrano piuttosto ottimiste sulla sua idoneità per qualcosa come un file Bacino JSAUXho scoperto che la staffa dell’impugnatura era un po’ troppo grande e la rendeva instabile quando ero seduto nel mio dock.

Puoi anche utilizzare un solo supporto alla volta, quindi se desideri utilizzare il supporto e caricare il dispositivo con una batteria esterna, dovrai scegliere cosa si collega al dispositivo. È vero, se stai usando il cavalletto, probabilmente avrai comunque una superficie piana su cui appoggiare la batteria.

Lo Steam Deck, con il pugno attaccato, si trova accanto ai vari accessori Deckmate (all’estrema destra p uck si attacca a un hub USB-C generico). immagine : Kotaku

Fondamentalmente, se stai utilizzando un hub USB-C, dovresti prestare molta attenzione alla lunghezza del cavo, soprattutto quando prendi la decisione finale di restare con un hub. Nel mio caso, sospetto di aver bloccato il disco troppo in basso sul mio hub e, di conseguenza, il cavo USB-C ha molta tensione quando raggiunge la singola porta USB-C del deck. Probabilmente proverò a rimetterlo insieme, ma poiché l’adesivo è monouso, probabilmente dovrò essere creativo. Morale della favola: misura le lunghezze dei cavi e sfrutta gli adattatori ad angolo retto dove ha senso.

Una volta staccati, il dock e tutti i dispositivi dotati di disco si inseriranno facilmente nella custodia fornita con il tuo deck. Puoi semplicemente inserirlo al suo interno scomparto sul lato inferiore Molti utenti di Steam Deck hanno ho trovato creativo usato per. Tuttavia, se le tue esigenze si estendono a un gamepad, una tastiera e altre periferiche, avrai bisogno di una borsa più grande. Per quelle volte in cui vuoi viaggiare leggero, puoi semplicemente staccare le cavalcature Deckmate e lasciare l’arco di “presa” impercettibile.

Le parti del Deckmate si adattano perfettamente allo scomparto inferiore del tuo contenitore di scorta Steam Deck. immagine : Kotaku

Se vuoi solo il cavalletto, avrai bisogno del supporto per maniglia, che funziona per $ 20, e quindi il cavalletto stesso si monta per $ 15 in più. I dischi individuali costano $ 7 ciascuno. Puoi anche scegliere di acquistare “Whole System”, che include la maniglia, due dischi, un supporto VESA, un supporto per montaggio a parete e l’adattatore neutro per la custodia per $ 49. Mentre puoi sicuramente trovare opzioni di cavalletto più economiche su Amazon e altrove, il sistema Deckmate sembra robusto e affidabile. Quando sei seduto sul ponte con il cavalletto Deckmate, non ti sentirai mai come se stesse per crollare (purché l’angolo sia impostato correttamente). Le sue dimensioni e la qualità costruttiva sembrano un buon abbinamento con il mazzo stesso.

Puoi anche fare il fai-da-te Scarica i file digitali Deckmate E stampalo tu stesso. Immagino che ci vorranno alcuni tentativi ed errori, ma i file sono gratuiti e distribuiti, come tutte le cose dovrebbero essere, sotto una licenza Creative Commons.

Nel complesso, Deckmate, in particolare con il suo cavalletto, è un ottimo componente aggiuntivo di Steam Deck che espande dove (e come) posso giocare su di esso. È di alta qualità, ha un bell’aspetto e si abbina bene con l’etica del fai-da-te. Con un po’ di fortuna, vedremo progetti più unici e di qualità di questo tipo man mano che il mazzo si insedia nel più ampio panorama dell’hardware di gioco.