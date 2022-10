Home » sport Rapporto: NFLPA Fire Doctor Who valuta Tua Tagovailoa contro Bills sport Rapporto: NFLPA Fire Doctor Who valuta Tua Tagovailoa contro Bills 0 Views Save Saved Removed 0

La NFL Players Association ha licenziato il consulente per i traumi non affiliato che era coinvolto nella decisione di rilascio delfini terzino Toa Tagoviloa Per tornare alla partita di domenica contro i Bills, Mike Florio di ProFootballTalk Ho segnalato sabato. Marcel Louis-Jacques di ESPN Ha affermato che il consulente neuro-trauma non affiliato ha commesso “diversi errori” nella sua valutazione. Consulenti traumatologici non affiliati sono stati aggiunti al protocollo di commozione cerebrale in 2016, in mezzo a un decennio di crescenti critiche sul rischio di lesioni cerebrali rappresentato dal calcio e accuse di complicità del campionato. A differenza dei medici del team, questi consulenti sono specialisti del cervello e non hanno un particolare interesse per il team, ma c’è un certo scetticismo su di loro. indipendenza. Dopo essere atterrato nel secondo quarto contro Buffalo, Tagovailoa sembrava traballante e ha visibilmente lottato per mantenere l’equilibrio. È stato messo da parte, secondo la politica del campionato, ed è stato valutato negli spogliatoi prima di tornare nel secondo tempo per consegnare al Buffalo la prima sconfitta stagionale. Nonostante il controllo da parte dei fan e Indagine Dalla NFLPA alla decisione di riportare in campo Tagoviloa, i Dolphins hanno confermato che la sua instabilità era dovuta a un infortunio alla schiena e che era stato completamente autorizzato a tornare a giocare. Questa decisione si è rivelata più controversa alla corte dell’opinione pubblica quando Tagovailoa ha ricevuto un altro duro colpo quattro giorni dopo contro i Cincinnati Bengals. Dopo essere stato contrastato giovedì dal tackle difensivo del Bengala Josh Topo, la mano di Tagovailoa sembra essere stata strappata in quello che è noto come risposta di scherma, una reazione involontaria a un impatto con forza sufficiente a causare una lesione cerebrale traumatica. Tagovailoa fu deposto in A barella È stata valutata in un vicino ospedale di Cincinnati. È tornato a Miami con la squadra ed è entrato nel protocollo di commozione cerebrale della lega. READ Programma del fine settimana della NASCAR: Nashville - NBC Sports L’incidente di giovedì ha molto a che fare Interrogativo Perché Tagovailoa è sceso in campo subito dopo un apparente infortunio alla testa, con il dito puntato contro tutti da parte dello staff tecnico, dello staff medico e della NFL per non aver fatto di più nel bel mezzo delle loro indagini.

