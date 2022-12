Home » sport Rapporto sugli infortuni degli Eagles: Jalen Hurts è fuori per iniziare un’altra settimana sport Rapporto sugli infortuni degli Eagles: Jalen Hurts è fuori per iniziare un’altra settimana 0 Views Save Saved Removed 0

Quando gli Eagles hanno iniziato la loro settimana preparandosi per i Saints, il quarterback Jalen Hurts è stato indicato come fuori combattimento nel primo rapporto sugli infortuni della settimana. Mentre gli Eagles hanno avuto una soluzione mercoledì, il rapporto sugli infortuni è una stima della disponibilità alla normale pratica. Non un grande segno della sua preparazione questa domenica contro i Saints. L’allenatore degli Eagles Nick Siriani è stato intenzionalmente sfuggente mercoledì quando gli è stato chiesto quanto fosse preparato Hurts per la partita imminente. Vuole costringere New Orleans a preparare i loro quarterback il più a lungo possibile. Gli Eagles lo hanno fatto la scorsa settimana in vista della partita dei Cowboys fino a quando Hurts è stato finalmente eliminato due giorni prima del calcio d’inizio. Ecco il rapporto completo sugli infortuni degli Eagles a partire da mercoledì: non praticato: Jalen Hurts (spalla), Lynn Johnson (coscia), Avonte Maddox (alluce), Miles Sanders (ginocchio) Limitato: AJ Brown (ginocchio), Jordan Davis (commozione cerebrale) Hurts non è stato in grado di allenarsi per niente la scorsa settimana neanche prima della partita dei Cowboys. Mentre Siriani ha detto che Hurtz si sente meglio ora rispetto alla scorsa settimana, non ha fornito molti altri dettagli. “Sì, vedremo”, ha detto Siriani della disponibilità di Hurts questa settimana. “Continueremo a vedere come progredisce per tutta la settimana. Ha una possibilità? Certo che lo fa, perché il suo corpo sa solo come guarire. È uno strano. Vedremo cosa succede mentre la settimana avanza.” Hurts, 24 anni, ha subito una distorsione alla spalla (secondo quanto riferito un’articolazione SC slogata) nella vittoria della settimana 15 degli Eagles sui Bears e ha saltato la partita contro i Cowboys alla vigilia di Natale. Mentre gli Eagles hanno perso quella partita 40-34, il quarterback di riserva Gardner Minshaw ha giocato bene e gli Eagles hanno preso 422 yard in attacco. READ Final Four Pronostici per il 2022: KS vs Villanova, Duke vs UNC Selection, quote March Madness, Briefs Il problema più grande in attacco in quella partita contro i Cowboys erano le palle perse. Il Mincio ha lanciato due picconi e gli Eagles hanno perso anche due mosse. Ma a parte quegli errori, l’attacco degli Eagles ha oscillato e non ha saltato una volta. Se gli Eagles riusciranno a vincere questa domenica pomeriggio contro i Saints, otterranno la prima testa di serie nella NFC e daranno alla spalla di Hurts altre due settimane per guarire. Perché non solo gli Eagles otterrebbero un NFC al primo round, ma renderebbero anche la Settimana 18 priva di significato per l’immagine del gioco degli Eagles. La più grande sorpresa nel rapporto sugli infortuni è stata che Miles Sanders ha subito un infortunio al ginocchio. Sanders è stato una parte importante dell’attacco degli Eagles quest’anno, correndo per oltre 1.000 yard. Se non può giocare questo fine settimana, gli Eagles avranno Boston Scott, Kenny Ginwill e Trey Sermon. Anche l’infortunio di Brown è una nuova aggiunta. Il rapporto sull’infortunio non è stato rilasciato fino a dopo la morte degli Eagles, ma i Browns erano negli spogliatoi mercoledì prima e hanno parlato con i giornalisti. Sappiamo che sia Johnson che Maddox rimarranno fuori per qualche tempo a causa degli infortuni subiti nella sconfitta di sabato. Johnson ha subito una rottura del tendine dell’addome e ha pianificato di saltare l’intervento chirurgico per tornare ai playoff. Maddox ha un infortunio al dito del piede e si dice che lascerà a tempo indeterminato. Mercoledì, gli Eagles non hanno iniziato la finestra di coaching CJ Gardner-Johnson. Il cornerback safety/nickel ha saltato il minimo di quattro partite su IR con un rene strappato ma non sembrava pronto per una rimonta. READ Punteggio USC vs. UCLA: aggiornamenti di partite in diretta, punteggi di football universitario, i 25 principali eventi NCAA di oggi “Solo perché è idoneo a tornare non significa che lo farà, anche se so che lo vorrà”, ha detto Siriani lunedì. “Ancora una volta, tutti i ragazzi lo vogliono, quindi vedremo. Sarà qualcosa che stiamo solo aspettando per ottenere dei risultati quando avrà quei test. “ Iscriviti al podcast di Eagle Eye Podcast Apple | applicazioni google | Spotify | cucitrice | Articolo 19 | Guarda su YouTube

