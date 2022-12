Square Enix anticipa i piani per Dragon Quest X nel 2023

Un gioco molti Avventura del drago I fan qui in Occidente adorerebbero vederlo lanciato su Switch a livello nazionale Dragon Quest X. Sebbene non ci sia stata alcuna indicazione di una possibile localizzazione, sembra esserci un aggiornamento alla fine dell’anno sulla versione attuale, esclusiva per il Giappone.

Durante un’intervista con Famitsu (Via Siliconera), Square Enix sembra aver preso in giro la possibilità di “nuovi contenuti” per il gioco online multigiocatore di massa che ha debuttato nel 2012 su Nintendo Wii. Non è chiaro cosa aspettarsi esattamente a questo punto, ma è almeno un promemoria che l’azienda rimane impegnata nel progetto.

Anche Square Enix lo ha rilasciato Dragon Quest X è offline Su Nintendo Switch a settembre. Sfortunatamente, neanche questo è stato tradotto. Tuttavia, è disponibile una demo disponibile per il download dall’eShop giapponese.