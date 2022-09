Raro “Avvertimento speciale” emesso quando un violento tifone atterra in Giappone | Giappone

Il tifone Nanmadol è atterrato nel sud-ovest Giappone Domenica sera, mentre le autorità hanno esortato milioni di persone a ripararsi dai forti venti di tempesta e dalle piogge torrenziali.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha affermato che la tempesta è ufficialmente atterrata intorno alle 19:00 ora locale (11:00 GMT) quando ha raggiunto la sua parete oculare – l’area fuori dall’occhio – vicino a Kagoshima.

Stava raccogliendo raffiche fino a 150 mph e aveva già scaricato fino a 500 mm di pioggia in meno di 24 ore su parti della regione sudoccidentale del Kyushu.

Funzionari locali hanno detto che diverse persone sono rimaste ferite. Nella città di Kushima, nella prefettura di Miyazaki meridionale, una donna ha riportato ferite lievi a causa di schegge di vetro quando il vento ha fracassato le finestre di una palestra. La stazione televisiva nazionale NHK ha riferito che 15 persone sono state infettate, citando le proprie statistiche.

Almeno 20.000 persone hanno trascorso la notte in rifugi nelle prefetture di Kagoshima e Miyazaki, nel Kyushu, dove la JMA ha emesso un raro “avviso speciale” – un’allerta emessa solo quando prevede condizioni osservate una volta in diversi decenni.

A più di 7 milioni di persone è stato chiesto di trasferirsi in rifugi o rifugiarsi in edifici robusti per resistere alla tempesta, ha affermato l’emittente nazionale NHK, che raccoglie informazioni dalle autorità locali.

Gli avvisi di evacuazione non sono obbligatori e le autorità a volte hanno lottato per convincere le persone a trasferirsi nei rifugi prima del maltempo. Hanno cercato di portare a casa le loro preoccupazioni sul sistema meteorologico durante il fine settimana.

“Per favore, stai lontano da luoghi pericolosi e per favore evacuare se senti il ​​minimo accenno di pericolo”, ha scritto il primo ministro Fumio Kishida su Twitter dopo una riunione del governo sulla tempesta.

“Sarebbe pericoloso evacuare di notte. Per favore, spostati in un luogo sicuro mentre la luce è ancora spenta.”

La JMA ha avvertito che la regione potrebbe affrontare un pericolo senza precedenti a causa di forti venti, mareggiate e piogge torrenziali, descrivendo la tempesta come “estremamente pericolosa”.

“Le aree colpite dalla tempesta stanno subendo un tipo di pioggia che non hanno mai visto prima”, ha detto domenica ai giornalisti Hiro Kato, capo del Weather Watch and Warning Center.

“Soprattutto nelle aree soggette ad avvisi di frana, è molto probabile che si verifichino effettivamente alcuni tipi di frane”.

Ha esortato “la massima vigilanza, anche nelle aree dove di solito non si verificano disastri”.

Entro domenica sera, le società di servizi pubblici hanno affermato che quasi 200.000 case in tutta la regione avevano perso l’elettricità. Treni, voli e traghetti sono stati cancellati fino a quando la tempesta non è passata e anche alcuni piccoli negozi – che generalmente sono aperti durante l’orario di lavoro e sono un’ancora di salvezza in situazioni di disastro – hanno chiuso i battenti.

“La parte meridionale del Kyushu potrebbe sperimentare il tipo di vento forte, onde alte e maree mai viste prima”, ha detto domenica la JMA, esortando le persone a esercitare “la massima cautela possibile”.

Sul campo, un funzionario di Izumi, Kagoshima, ha affermato che le condizioni si stavano rapidamente deteriorando domenica pomeriggio.

“Il vento è diventato molto forte. Sta piovendo anche”, ha detto all’AFP. “Fuori è un luogo completamente bianco. La visibilità è quasi inesistente”.

La tempesta, che si è leggermente indebolita mentre si avvicina alla terraferma, dovrebbe girare a nord-est e spazzare l’isola principale del Giappone mercoledì mattina.

Il Giappone sta attraversando la stagione dei tifoni e sperimenta 20 tempeste di questo tipo all’anno e vede regolarmente piogge torrenziali che causano frane o inondazioni improvvise. Nel 2019, il tifone Hagibis ha colpito il Giappone dove ha ospitato la Coppa del mondo di rugby, uccidendo più di 100 persone.

Un anno fa, il tifone Jebi ha chiuso l’aeroporto di Kansai a Osaka, uccidendo 14 persone. E nel 2018, inondazioni e smottamenti hanno ucciso più di 200 persone nel Giappone occidentale durante la stagione delle piogge annuale del paese.

Gli scienziati affermano che la crisi climatica sta aumentando l’intensità delle tempeste e provocando un aumento della frequenza e dell’intensità di condizioni meteorologiche estreme come ondate di calore, siccità e inondazioni improvvise.