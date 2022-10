Recensioni negative di “Black Adam”: Dwayne Johnson potrebbe non essere il salvatore di DC

La gerarchia del potere nell’Universo DC potrebbe cambiare con…Adamo nero, “Ma il nuovo film scende più in basso nella gerarchia della reputazione critica della Warner Bros.”. L’ultimo decennio di voci di supereroi.

Con le recensioni in arrivo sull’auto di Dwayne Johnson questo pomeriggio, “Black Adam” ha attualmente un indice di approvazione medio del 30% dai principali critici sul sito di recensioni Rotten Tomatoes. Se il numero fosse coerente, sarebbe il numero più basso per un film DC da “Justice League” del 2017, che ha avuto un indice di gradimento del 23% dai massimi critici ed è stato così odiato dai fan che la Warner Bros. , è arrivato sotto forma di “Zack Snyder’s Justice League” nel 2021.

In una certa misura recensione positiva per diversoIl critico cinematografico capo Peter Debruge ha ammesso che “lo scopo del film è dare a Black Adam una vera e propria grande introduzione partendo dal presupposto che affronterà abbastanza presto un avversario più meritevole”.

La maggior parte degli altri era meno ricettiva alla storia delle origini, sebbene molti abbiano evidenziato la performance di Johnson come una forza importante. “Black Adam” segna la prima volta che la star si è ancorata in un film di supereroi – un lavoro che la forma fisica e il dominio commerciale dell’attore potrebbero suggerire è inevitabile.

In una leggera recensione positiva, il Custode Peter Bradshaw ha detto che “la testa gigantesca di Johnson e un astuto dono di umorismo sfrenato lo rendono un meraviglioso supereroe”.

scrivere a Il giornalista di Hollywood, il critico John Defsor ha discusso della lunga associazione della star con “Black Adam”, scrivendo che “il suo progetto di passione serve bene il personaggio, preparandolo per avventure che si spera siano meno prevedibili di questa”. “

in IGN Recensendo, Joshua Yehl ha assegnato a Johnson un “punteggio più alto” per “aver reso Black Adam d’acciaio e imponente come nei fumetti”. Ma ha criticato il film per essere “pieno di personaggi non sofisticati e così tante scene d’azione ripetitive, che il dibattito quasi nascosto su cosa significhi essere un eroe si perde in tutto il rumore”.

roccia rotolante Il redattore senior e critico cinematografico David Fear scrive che “Anche il piacere di guardare Johnson entrare in un enorme stampo che sembra destinato a dominarlo può compensare quanto sia generico, insapore e incoerente”.

in avvolgere, Alonso Doraldi ha descritto il film come “anti-intrattenimento” e lo ha considerato “una delle storie visive di supereroi più confuse dello studio, tra CG offensivamente poco attraente e un montaggio rapido che risucchia la gioia da ogni scena di combattimento”.

Tentativo Il critico David Ehrlich ha criticato il film, aprendo la sua recensione con la domanda “Cosa succede quando la star più avversa al rischio di Hollywood si scontra con il genere più avverso al rischio di Hollywood?” la sua risposta? “Esattamente quello che ti aspetteresti. Solo peggio. “

ScreenCrush Il critico Matt Singer ha considerato il film “abbastanza mediocre” poiché ha scritto che “suona come un prodotto su commissione progettato per dare vita al stagnante DC Extended Universe con una stella enorme e una miriade di nuovi eroi da portare avanti nel futuro Dopo due ore estenuanti di apparecchiare la tavola, ti rimane una chiara direzione per il futuro cinematografico della capitale e molto meno interesse a guardarlo nella vita reale”.

Durante la promozione di Black Adam, Johnson ha scherzato sul fatto che c’erano battaglie più grandi incombenti per il suo eroe omonimo. Video trapelati dal film Scena di fine titoli di coda Ha anche acceso conversazioni online, offrendo un suggerimento su chi potrebbe affrontare Black Adam in futuro.

Oltre al ruolo del protagonista, Johnson ha dichiarato di immaginarsi come Possibile “consigliere” per i film DC. Sotto la nuova guida del CEO David Zaslav sotto Warner Bros. Discovery, l’imminente lista di film DC è diventata una delicata questione strategica, con Zaslav che afferma che la società sta cercando un leader simile al capo dei Marvel Studios Kevin Feige per sponsorizzare il prossimo film dello studio decennio di contenuti di fumetti.