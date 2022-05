Reggie sui problemi di NoA: “Non è Nintendo che ho lasciato fuori”

Come ho sentito nelle ultime settimane, Nintendo of America è stata criticata per il suo presunto trattamento dei lavoratori part-time e degli appaltatori. NoA ha già risposto a uno di questi reclami, affermando che il gigante dei videogiochi è “pienamente impegnato” a fornire un ambiente accogliente e di supporto sia per i dipendenti che per gli appaltatori, osservando come prende sul serio le questioni relative al personale.

Nonostante questo, è stato riferito che lì Crescente malcontento dietro le quinteadesso Ex presidente di Nintendo of AmericaReggie Fils-Aimé ha condiviso i suoi pensieri su presunte questioni sindacali durante un’intervista al Washington Post. Dice che non era l’azienda che conosceva e non era Nintendo che ha lasciato.

Ecco la carrellata completa (tramite Nintendo Everything):

“Ho già letto quella storia. E ancora, a questo punto, sono a tre anni dall’essere presidente di Nintendo of America. È passato molto tempo. Quando ho letto le storie e ho letto i rapporti, mi stupisco me che questo non è il Nintendo che ho lasciato. E quello che intendo con questo è che quando ero in Nintendo, tenevamo regolarmente riunioni ed eventi in cui i nostri partner erano invitati, ecco come ci riferivamo ai nostri dipendenti a contratto. Proprio come un piccolo ad esempio, sono stato conosciuto per offrire pranzi bimestrali e trimestrali con i dipendenti – era un check-in di base. I colleghi sono stati invitati a registrarsi per questo Per quanto riguarda i dipendenti a tempo pieno sono stati invitati. Non abbiamo fatto un differenza. I rapporti che ho sentito mi hanno davvero scioccato perché non è l’azienda che conosco.

“L’obiettivo principale quando ero in Nintendo of America era quello di avere una cultura sana all’interno dell’azienda, e so di essere stato in grado di raggiungerlo. E ciò che viene descritto non suona come una cultura sana”.

Come ha detto Reggie, è stato lontano dalla compagnia per oltre tre anni. Quando dirigeva lo spettacolo, era noto per ospitare pranzi con colleghi e personale e si sforzava di mantenere una “cultura sana”. Questo è in netto contrasto con alcuni dei rapporti attualmente visualizzati su Internet.

