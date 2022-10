Risultati del college football, classifiche, highlights: Clemson è in testa allo stato della Florida per l’imbattibilità dell’ACC

4 Clemson ha subito uno svantaggio iniziale al Florida State nella settimana 7, ma è riuscito a farla franca con una vittoria per 34-28 dopo aver battuto i Seminoles 23-0 durante un lungo periodo di metà partita. La Florida ha pareggiato con sei punti a 2:17 dalla fine, ma non è riuscita a convertire un calcio laterale poiché i Tigers sono migliorati fino a 7-0.

Con questa vittoria, Clemson potrebbe salire nei sondaggi domenica con il numero 3 dell’Alabama che perde al sesto posto in Tennessee. Sebbene Clemson fosse a malapena dominante nella vittoria, ha condotto 34-14 per gran parte del secondo tempo mentre Will Shipley ha segnato 121 yard su 20 carrelli. La vittoria costituisce una battaglia tra le squadre imbattute la prossima settimana, quando i Tigers ospiteranno il numero 18 a Syracuse dopo che l’arancione si è assicurato una vittoria per 6-0 con una vittoria per 24-9 sul 15° posto nello stato della Carolina del Nord.

In un’altra mossa classificata, il Kentucky numero 22 ha tagliato una serie di due sconfitte consecutive sconfiggendo lo stato del Mississippi numero 16 27-17 dietro un massiccio incontro di Chris Rodriguez Jr. Il quarterback dei Wildcats Will Levis è tornato in campo sabato dopo aver saltato la sconfitta della scorsa settimana contro la Carolina del Sud per un infortunio al piede e aver completato 17 dei 23 passaggi per 230 yard, un touchdown e un intercetto.

Risultati del college football, programma: settima settimana

N. 5 Michigan 41, N. 10 Pennsylvania 17 – Da asporto, riassunto

No. 9 Ole Miss 48, Auburn 34 – I ribelli superano in astuzia le tigri mentre il sedile di Harsin si scalda

Oklahoma 52, n. 19 KS 42 – un sommario

No. 22 Texas 24, Iowa 21- un sommario

N. 6 Tennessee 52, N. 3 Alabama 49 – Da asporto, riassunto

N. 1 Georgia 55, Vanderbilt 0 – un sommario

N. 13 TCU 43, N. 8 Stato dell’Oklahoma 40 (2OT) – un sommario

N. 18 Siracusa 24, N. 15 NC Stato 9 – un sommario

LSU 45, Florida 35- Da asporto, riassunto

N. 4 Clemson 34, Florida 28- un sommario

N. 22 Kentucky 27, N. 16 Mississippi 17 – un sommario

N. 20 Utah 43, N. 7 USC 42 – Da asporto, riassunto

