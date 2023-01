Risultati KSI vs. Temperrr: Misfits Boxe 4

MMA Fighting ha ottenuto i risultati di KSI vs. Temperrr per l’evento Misfits Boxing 4 alla Wembley Arena di Londra sabato sera.

Nell’evento principale, KSI gareggerà contro FaZe Temperrr per il titolo Misfits cruiserweight di KSI. L’evento principale KSI vs. Temperrr dovrebbe iniziare alle 16:30 ET e puoi sintonizzarti KSI vs FaZe Temperrr Aggiornamenti live completi qui.

KSI e FaZe Temperrr sperano che la vittoria porti a una massiccia lotta con Jake Paul entro la fine dell’anno.

Salim El Baher affronterà Tom Zanetti per il Misfits Light Heavyweight Championship.

Combattente veterano di MMA Bellator Antonio Taylor Inizierà la carta contro Idris la Vergine.

Dai un’occhiata ai risultati di KSI contro Temperrr qui sotto.

KSI def. FaZe Temperrr tramite KO al 1° round (2:19) (blog dal vivo) | Guarda la fine | I professionisti reagiscono

Salim Al-Bahir zero. Tom Zanetti per decisione unanime (40-37, 39-37, 39-38)

Babe sale def. Josh Bruckner per KO al 2° round (1:33). Guarda la fine

Luis Alcaraz Pineda sconfitto. BDave con decisione unanime (30-25 x3)

Sciame def. Ryan Taylor per KO al primo turno (0:48, fermata dottore)

Elle Brock sconfitta. Faith Ordway per KO al primo round (1:41)

Idris vergine def. Anthony Taylor con decisione unanime (40-32 x 3)