Risultati UFC 276, highlights: Israele Adesanya batte Jared Kannoner per mantenere la corona dei pesi medi

In vista dell’evento principale di UFC 276, il campione dei pesi medi UFC Israel Adesanya ha suscitato molto scalpore con una voce ispirata alla leggenda della WWE The Undertaker. La performance che seguì non fu così divertente poiché Adesanya si fece metodicamente strada verso una vittoria unanime su Jared Cannonier.

Il piano di gioco di Adesanya ruota attorno al lavoro su jab, finte e calci alle gambe. Non è stato bello e ha lasciato il pubblico frustrato, ma è stato determinante nel produrre un forte attaccante in Cannonier.

Cannonier ha tentato un adattamento a metà combattimento per lavorare dalla risolutezza della gabbia. Sfortunatamente per l’avversario, quando riusciva ad afferrare uno snatch, spesso non riusciva a fare molti attacchi dopo aver lasciato cadere le ginocchia alle cosce di Adesanya.

La battaglia è stata priva di momenti di grande azione, e invece ha dimostrato le abilità tecniche di Adesanya e l’abilità di quelle abilità di negare l’approccio di forza bruta di Cannonier. Kanonair è spesso lasciato a prendere i contrattacchi dopo che Adesanya ha già colpito uno o due colpi e si è spostato fuori dal raggio dei colpi.

Cannonier ha anche tentato occasionalmente di segnare un takedown piuttosto che semplicemente strappare contro la gabbia, ma Adesanya è stata in grado di rimanere a galla per tutta la competizione e continuare a mostrare lo sviluppo delle sue abilità di wrestling, o almeno la capacità di lottare con i suoi avversari. Con solo episodi di elaborazione per fornire qualcosa che somigliasse al successo per Cannonier, questo è stato un buon tentativo su cui ha cercato di tornare spesso.

Al quarto round, i fan hanno iniziato a eruttare moderatamente, fischiando rumorosamente durante le vittorie di Cannonier o quando i due uomini erano a portata di tiro senza impegnarsi in fuochi d’artificio. Al quinto round, molti fan hanno iniziato a uscire dall’arena.

Al termine dei cinque turni d’azione, era chiaro che Adesanya aveva preso la decisione, ma le buone intenzioni di ritiro dei tifosi sono svanite quando sono stati lanciati forti fischi dopo l’annuncio delle scorecard 49-46, 49-46 e 50-45 , tutto a suo favore.

Dopo il combattimento, ad Adesanya è stato chiesto del passo successivo della sua carriera, avendo eliminato quasi tutti i concorrenti da 185 libbre.

Adesanya ha chiamato Alex Pereira, l’uomo con due vittorie di kickboxing su Adesanya, inclusa una brutale vittoria killer, che aveva eliminato Shaun Strickland in precedenza sulla carta principale.

“[Our previous fight] È stato un errore da parte mia”, ha detto Adesanya, rivolgendosi a Pereira. Come ho detto in conferenza stampa, la prossima volta ti metto gli sci. Te ne andrai come Elsa in Frozen. “

Altrove sulla carta, il campione dei pesi piuma Alexander Volkanovsky ha completato una tripletta con Max Holloway offrendo la sua migliore prestazione fino ad oggi. Volkanovsky ha spazzato via le scorecard dei giudici dopo aver colpito il suo avversario e aver aperto una brutta ferita all’occhio sinistro. Volkanovsky, che ha una serie di 22 vittorie consecutive, sembra avere gli occhi puntati su un potenziale tiro per il titolo leggero successivo.

