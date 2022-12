Ronaldo è rimasto indietro e Ramos ha segnato 3 gol per il Portogallo ai Mondiali

LUSAIL, Qatar (AP) — Un coro di “Ronaldo! Ronaldo!” ha attraversato lo stadio più grande del mondo Coppa del Mondo, Sono seguiti forti applausi quando i fan si sono resi conto che il loro idolo non sarebbe sceso in campo.

Cristiano Ronaldo era, infatti, seduto nella panchina del Portogallo, con un aspetto cupo e ancora con indosso il reggiseno sostitutivo. E l’uomo che ha iniziato al suo posto martedì era vicino a completare una tripletta.

Dopo aver eliminato Ronaldo dalla formazione titolare grazie a un’audace convocazione dell’allenatore del Portogallo Fernando Santos, Goncalo Ramos – improbabile sostituto dell’attaccante – si è fatto subito una stella guidando la squadra alla vittoria per 6-1 sulla Svizzera e nei quarti di finale della Coppa del Mondo. .

Ramos, attaccante 21enne che ha esordito con il Portogallo solo il mese scorso, ha mostrato il tipo di rifinitura che Ronaldo conosceva prima segnando il primo gol al 17′ e aggiungendone altri due al 51′ e al 67′.

Nessun giocatore ha segnato una tripletta alla prima apparizione ai Mondiali dall’attaccante tedesco Miroslav Klose nel 2002.

“Non ho nemmeno pensato ai miei sogni più sfrenati di essere parte della squadra titolare per la fase a eliminazione diretta”, ha detto Ramos, l’attaccante poco conosciuto che gioca per il Benfica e considera Ronaldo il suo idolo calcistico insieme a Robert Lewandowski e Zlatan Ibrahimovic.

È passata quasi un’ora da quando i tifosi intorno allo stadio Lusail da 89.000 posti hanno iniziato a supplicare il Santos di andare a prendere il 37enne Ronaldo, e il loro desiderio è stato esaudito al 72′. due volte. Rafael Leao ha aggiunto un altro gol nei tempi di recupero.

Ronaldo non ha segnato – non ha ancora segnato nelle fasi a eliminazione diretta in nessuno dei suoi cinque Mondiali – e dopo aver festeggiato brevemente con i suoi compagni di squadra dopo il fischio finale, è uscito dal campo da solo, forse chiedendosi dove andrà la sua carriera da qui.

Attualmente è senza club dopo aver lasciato il Manchester United nel bel mezzo della Coppa del Mondo e potrebbe non essere un titolare regolare per il suo paese.

Il resto della squadra portoghese si è seduto a tifare i propri tifosi a un’estremità del campo. Sabato ci attende una partita dei quarti di finale contro il Marocco e il Santos deve ora decidere se restare con Ramos o riportare Ronaldo, capocannoniere del calcio internazionale maschile e uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Eliminare Ronaldo è stata una decisione strategica e non una decisione disciplinare, ha detto Santos, dopo aver espresso la sua insoddisfazione durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di lunedì al posto dell’attaccante dopo essere stato sostituito contro la Corea del Sud nell’ultima partita della squadra. .

“Quello che dobbiamo fare è pensare a questa squadra collettivamente”, ha detto Santos prima di parlare di Ronaldo. “Lo considererò sempre un giocatore molto importante nella squadra”.

Questo ora potrebbe essere un sostituto esperto e capo negli spogliatoi piuttosto che un titolare.

Ramos è stato un sostituto a sorpresa – in precedenza era apparso solo tre volte come sostituto del Portogallo – e ha colto l’occasione.

Ramos, che aveva appena due anni quando Ronaldo ha esordito con il Portogallo nel 2003, ha segnato la prima tripletta ai Mondiali di quest’anno.

Ha guidato un tiro di sinistro in aumento all’interno del portiere della Svizzera Jan Sommer vicino al palo per il primo gol, poi ha abilmente infilato le gambe di Sommer da distanza ravvicinata per il secondo, poi è corso a tirare al portiere per il terzo.

Ronaldo è stato visto sorridere mentre si riscaldava a bordo campo dopo il secondo gol di Ramos.

“Cristiano, come nostro capitano, ha fatto quello che ha sempre fatto”, ha detto Ramos. “Ci ha aiutato e incoraggiato, non solo me ma anche i miei compagni di squadra”.

Ramos ha anche ottenuto un assist, facendo passare la palla attraverso Guerreiro per segnare il quarto gol.

Vivace mentre entrava, Ronaldo pensava di aver segnato quando si è imbattuto e ha superato Sommer con un sinistro rasoterra. Il gol è stato annullato per fuorigioco, tra lo sgomento dei tifosi – portoghesi o di altri Paesi – accorsi per vederlo giocare.

L’unico gol della Svizzera è arrivato al 57′ quando Manuel Akanji ha segnato sul secondo palo dopo un calcio d’angolo.

lunga attesa

La Svizzera ha perso negli ottavi di finale per la terza Coppa del Mondo consecutiva. Il paese non ha raggiunto i quarti di finale da quando lo ha ospitato nel 1954.

Marcatore più anziano

Pepe ha preso il posto di Ronaldo ed è diventato il giocatore più anziano a segnare in una fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo, all’età di 39 anni e 283 giorni.

___

Steve Douglas è su https://twitter.com/sdouglas80

___

Copertura AP World Cup: https://apnews.com/hub/world-cup e https://twitter.com/AP_Sports