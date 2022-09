Sagittario settembre 2022

Oroscopo di settembre per il Sagittario

Che mese settembre sarà tuo! Tutti gli eventi sono “negli angoli” della tua carta solare, il che significa che questo è un mese ad alta intensità con molte cose da fare nella tua carriera, a casa e in termini di stretto rapporto d’amore o di lavoro. Gli astrologi sanno che i pianeti corrispondenti ai punti cardinali – ovest, sud, est e nord (rispettivamente 1a, 4a, 7a e 10a casa) – agiscono con doppia forza, come gli stalloni selvaggi. Ecco cosa hai a settembre! C’è molto da disfare, quindi iniziamo.

Con l’inizio di settembre, la tua carriera potrebbe facilmente essere al centro della scena. Un’importante luna nuova si è verificata verso la fine del mese scorso il 27 agosto in Vergine, 4 gradi. Quella luna nuova ha illuminato il punto più alto della tua carta, cioè la tua decima casa solare di prestigiosi premi, riconoscimenti e risultati. Se speri di ottenere una grande promozione o grandi offerte da un’azienda concorrente per una posizione più alta, allora questo è il mese per lavorare verso questo obiettivo. Se sei un lavoratore autonomo, puoi concederti una promozione portando un nuovo cliente redditizio e rispettabile che ha una grande idea e sente di essere l’unico in grado di gestirla, in base al franchising della tua attività precedente.

In alternativa, che lavori per te stesso o per gli altri, potresti ottenere il tipo di pubblicità per un lavoro che hai fatto così bene ultimamente, che hai sempre sognato di attirare l’attenzione dei media. Tutto questo è possibile quando si entra a settembre e nelle prossime settimane.

Ho scritto un po’ di questa luna nuova nel tuo rapporto di agosto il mese scorso, poiché è l’unica luna nuova che avrai nel 2022, quindi potresti aver aspettato quella pausa. Ci vorrà un altro anno prima che un’altra luna nuova appaia così. Questa luna nuova era in Vergine, quindi la tua capacità di scrivere, insegnare, modificare, tradurre o fare ricerche sarà ovviamente apprezzata. I Vergine sono noti per la precisione e i dettagli: se il tuo lavoro riflette questa qualità, dovrai usare una mazza volante per respingere un gruppo di datori di lavoro troppo zelanti che vogliono assumerti. (Okay, sto solo scherzando, ma diventerai sicuramente famoso.) Quasi tutti ti vorranno nel loro angolo.