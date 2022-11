SAMURAI MAIDEN – Trailer di gioco di 10 minuti

Editore D3 e sviluppatore l’ombra ha rilasciato un nuovo trailer di gioco di 10 minuti per Samurai nubile.

Ecco una panoramica del gioco, tramite D3 Publisher:

Sotto i meravigliosi ciliegi in Giappone, una giovane donna diventa… una samurai?? Vivi l’azione frenetica del periodo Sengoku mentre questa ragazza comune uccide i demoni e si fa strada nel caos! Un tempio sta bruciando. Vortici di fumo nero si levavano alti nel cielo. Le grida rabbiose dei soldati si potevano sentire ovunque. Un vecchio barbuto era di fronte a lui … Ehi, quello è Nobunaga Oda?! Una giovane donna del 21° secolo con un’affilata abilità con la spada si ritrova a Honnoji durante il periodo Sengoku! Insieme a tre nuovi amici ninja, corri attraverso gli inferi sotto Honnoji, incontrando cadaveri arrabbiati ad ogni angolo! Niente può fermare questa potente squadra tutta al femminile, poiché la giovane donna trasformata in samurai uccide i nemici mentre i ninja li finiscono con feroci Benjutsu! E quando il gioco si fa duro, attiva la tecnica del cuore fedele per far sì che samurai e ninja si blocchino le labbra per migliorare le loro abilità! Ci sono così tante esilaranti battaglie epiche da combattere! Uccidi il signore dei demoni del periodo Sengoku e forma legami eterni con i tuoi amici ninja! Arriva un nuovissimo gioco di combattimento con la spada guidato da donne!

Samurai nubile programmato per PlayStation 5E il PlayStation 4E il converte 1 dicembre in Giappone e su PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e computer Attraverso vapore L’8 dicembre in tutto il mondo.

Guarda il trailer qui sotto.

Trailer di gioco di 10 minuti

Inglese

giapponese