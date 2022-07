Santana cancella 6 date del tour giorni dopo che il chitarrista è crollato sul palco a causa della disidratazione: “Ho solo bisogno di riposare”

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

dopo pochi giorni Il leggendario chitarrista Carlos Santana La band è crollata sul palco del Michigan a causa della siccità e la band sta rinviando i prossimi sei spettacoli a causa della “troppa cautela”.

“I medici hanno raccomandato al signor Santana di riposarsi un po’ per riprendersi completamente”, ha detto il direttore di Santana Michael Freunis in una dichiarazione venerdì.

Il Il chitarrista e la sua band Santana ha posticipato il Friday Night Show a Noblesville, Indiana, ei prossimi spettacoli a Cincinnati, Ohio; Milwaukee, Wisconsin; Rogers, Arkansas; Dallas, Texas; E Woodlands, Texas, dovrà essere riprogrammato, a Rilascio sul loro sito web Egli ha detto.

“Carlos sta facendo bene e non vede l’ora di tornare presto sul palco. Ha solo bisogno di riposarsi”, ha aggiunto Freones. “Santana si rammarica profondamente… questi rinvii per i suoi prossimi spettacoli; ma, il suo La salute è la nostra preoccupazione numero uno. Non vede l’ora di vedere tutti i suoi fan molto presto”.

La band, che suona in location in tutto il paese per un “Supernatural Tour” con Earth, Wind & Fire, ha anche cancellato uno spettacolo mercoledì scorso.

Al 74enne è stato diagnosticato affaticamento e disidratazione dopo essere crollato per 40 minuti in un teatro all’aperto a Clarkston, nel Michigan, martedì sera.

Il musicista ha salutato la folla quando è stato portato via dal palco e ore dopo ha detto alla gente che era “bravo” e che quel giorno si era dimenticato di mangiare e bere.

Sua moglie, Cindy Blackman, ha condiviso un aggiornamento il giorno successivo, scrivendo: “Per favore, sappi che sta riposando e sta andando molto bene! Gli è stato diagnosticato un esaurimento da calore e disidratazione … c’erano 100 gradi sul palco e 114 sotto le luci, quindi acqua abbinata L’insufficienza è la causa del problema. Presto tornerà come nuovo! Grazie ancora e ti vogliamo bene!”

Le offerte posticipate dureranno fino al 16 luglio. Live Nation annuncerà presto nuove date dei concerti, si legge nella nota.

Tutte le esibizioni dal 23 luglio a Paso Robles, in California, fino alla fine dell’anno sono ancora confermate, si legge nella nota.