Scheda e voci della partita WWE SummerSlam 2024

Il prossimo evento dal vivo nel programma della WWE è SummerSlam Lo spettacolo è previsto per sabato 3 agosto 2023. Per il quarto anno consecutivo, lo spettacolo si terrà in uno stadio di calcio, ospitato dal Cleveland Browns Stadium di Cleveland, Ohio.

Mancano meno di due settimane alla data dello spettacolo e la scheda è stata compilata:

Campionato WWE: Cody Rhodes (campione) contro Solo Sequa

Sequa si è saldamente affermato come leader del clan della nuova linea di sangue e il suo prossimo obiettivo è riconquistare il titolo che Roman Reigns ha perso in… Wrestlemania.

Campione mondiale dei pesi massimi: Damian Priest (Campione) contro Guenther

GUNTHER ha vinto il torneo King of the Ring, avendo così la possibilità di sfidare chiunque detenga il titolo in questo show. Il prete è quel ragazzo.

Campionato femminile: Bayley (campionessa) contro Nia Jax

Proprio come Gunther ha vinto il titolo di Re dell’Anello e aveva una possibilità per il titolo, Jax ha vinto il titolo di Regina dell’Anello. È diventata personale con Bayley, che ha risposto a tono, nel periodo precedente alla partita.

Campionato mondiale femminile: Liv Morgan (campionessa) contro Rhea Ripley

Ripley è tornata dall’infortunio per riconquistare il titolo che non ha mai perso.

Campionato degli Stati Uniti: Logan Paul (campione) contro LA Knight

Knight ha sconfitto Paul in una partita di qualificazione per il torneo Money in the Bank dopo aver provato comunque a inseguirlo. Adesso finalmente si affronteranno.

Dato che questa è una delle partite più importanti, è ragionevole aspettarsi che una o due altre partite vengano aggiunte alla carta nelle prossime due settimane.

Come prende forma?