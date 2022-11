Scopri l’Universo spendendo meno: il telescopio Celestron 114AZ è ora a metà prezzo

Ottieni il perfetto telescopio per principianti a metà prezzo Offerta telescopio Black Friday / Cyber ​​​​Monday da Kohl’s (Si apre in una nuova scheda).

Il telescopio Celestron 114AZ-SR è ora a quasi il 50% di sconto (beh, il 49,09% per l’esattezza) offrendo agli appassionati di astronomia uno straordinario sconto di $ 108 su questo telescopio già conveniente.

Questo grande telescopio riflettore newtoniano da 114 mm è ottimo per i principianti e viene fornito con una gamma di accessori in modo da poter impostare e iniziare subito a osservare le stelle.

Un treppiede in alluminio a tutta altezza stabilizza il telescopio ma rimane leggero per un facile trasporto e viene fornito con un vassoio per accessori per contenere tutti gli altri gadget. I suddetti gadget includono due oculari Plössl da 26 mm e 9,7 mm con attacchi da 1,25 pollici per osservazioni specifiche di oggetti del cielo notturno, un binocolo rosso StarPointer che supporta il posizionamento grossolano e un adattatore per smartphone.

Il telescopio è un telescopio manuale a pulsante, non computerizzato, quindi potresti chiederti perché è integrato un adattatore per smartphone Celestron 114AZ-SR (Si apre in una nuova scheda)? Quindi puoi ovviamente scattare le tue astrofoto. Allinea l’adattatore e il tuo smartphone trasformerà il telescopio 114AZ-SR in una fotocamera astronomica pronta a riprendere il cielo.

Con questo smartphone, ottieni anche l’accesso gratuito all’app mobile SkyPortal e al software Starry Night che fornisce informazioni su oltre 36.000 oggetti celesti nel cielo notturno. Quindi, se stai facendo uso di conoscenze antiche, vuoi imparare qualcosa di nuovo mentre guardi le stelle o stai semplicemente iniziando per la prima volta, questo telescopio e questo pacchetto dovrebbero essere in grado di aprirti una nuova parte dell’universo.

Dovrebbero essere necessari solo pochi minuti per installare questo telescopio e, a poco meno di 9 libbre, non ti farà male al braccio nemmeno quando lo porti in un punto del cielo scuro nelle vicinanze.

