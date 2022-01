Scuole di Chicago: il sindaco afferma che gli studenti delle scuole pubbliche torneranno in classe mercoledì dopo che l’Associazione degli insegnanti ha sospeso il lavoro

In precedenza, c’era un sindacato che rappresentava gli insegnanti delle scuole pubbliche L’ha twittato : “La Camera dei delegati del Chicago Teachers’ Union House of Delegates ha votato stasera per sospendere il lavoro a distanza del sindacato, mentre si è tenuta una votazione della graduatoria e dei membri del fascicolo sull’accordo proposto”.

La Chicago Teachers Association ha dichiarato lunedì sera che prevede di aprire martedì per una votazione sulle classifiche e i membri del file per votare sull’accordo.

“Questo accordo si sta muovendo verso ciò che chiedevano da molto tempo, anche se non è arrivato tutto come pensiamo dovrebbe essere”, ha affermato Jen Johnson, CEO del CTU.

Secondo Lightfoot, l’accordo include un accordo sulle misure per determinare la chiusura delle scuole.

“Quello che posso dirti in generale è che abbiamo raggiunto un accordo sulle misurazioni a livello di scuola per spostare un’aula o una scuola a distanza. Non sorprende che le sue parti componenti siano dotate di personale e/o assenti dagli studenti”, ha affermato.

Funzionari sindacali hanno detto che almeno due scuole erano attualmente al cancello.

Johnson ha affermato che i test del virus corona aumenteranno nelle scuole della terza organizzazione più grande del paese, con il 10% degli studenti sottoposto a test ogni settimana in ciascuna scuola.

Secondo il sindaco, hanno aggiunto “alcuni livelli” per aumentare i test nelle scuole e lavoreranno con il sindacato per coinvolgere le famiglie nell’aumento del consenso ai test.

“Questa è un’area importante. Vogliamo ottenere il maggior numero possibile di approvazioni per i test. Lavoreremo con CTU per farlo”, ha affermato.

Johnson ha anche affermato che il distretto scolastico ha promesso di fornire maschere KN-95.

Crede che il monitoraggio delle comunicazioni migliorerà perché le scuole hanno un team in cui il personale è pagato per eseguire il tracciamento.

Più di 340.000 studenti hanno saltato quattro giorni di lezione perché gli insegnanti hanno votato per insegnare a distanza e il distretto scolastico ha risposto annullando le lezioni.

Lo stallo sulle attività del Govt-19 mette in luce il dibattito in corso in tutto il paese: Quando e come gli studenti dovrebbero tornare in classe Durante la rivolta della variante Omigron?

A partire da venerdì, Chicago ha registrato una media di 5.200 nuovi casi al giorno, con un aumento del 16% rispetto alla settimana precedente. Tracker Govt-19 del dipartimento della salute della città . Il tasso di positività al test Govt-19 della città è stato in media del 21,1% al giorno.

Cosa fanno gli altri distretti scolastici

In tutto il Paese, molti distretti scolastici stanno ancora lottando per riaprire dopo le vacanze.

Ad Atlanta e Cleveland, le scuole sono tornate all’apprendimento dal vivo lunedì dopo una settimana di apprendimento a distanza.

Ma le scuole nella contea di Jefferson, Kentucky e Nashua, nel New Hampshire, sono state chiuse lunedì agli studenti a causa della carenza di personale.

Gli studenti di Milwaukee devono tornare in classe lunedì, ma il distretto scolastico ha deciso di estendere la didattica a distanza per un’altra settimana.

A Baltimora, più di 50 scuole pubbliche sono passate all’apprendimento virtuale lunedì a causa delle preoccupazioni del personale e dell’aumento dei casi di Govt-19.

Le scuole pubbliche della città di Baltimora hanno dichiarato in una dichiarazione scritta: “Le decisioni vengono prese sulla base della disponibilità di personale sufficiente per gestire una scuola o sulla capacità di condurre il test Govt-19. Non è stata presa alcuna decisione su quando gli studenti possono tornare a quelli aule.

A Filadelfia, il distretto scolastico ha riferito che 91 scuole hanno insegnato a distanza questa settimana dopo “sfide relative al personale governativo”.

Gli studenti di Los Angeles dovrebbero tornare in classe martedì e il distretto scolastico sta testando il test globale Govt-19. Finora sono stati identificati 50.000 nuovi casi Govt-19 e quegli studenti e il personale dovrebbero essere a casa.

Come è iniziato lo stallo

Martedì scorso, l’ultimo giorno in cui gli studenti erano nelle aule, le scuole pubbliche di Chicago hanno registrato 422 nuovi casi di Covid-19 tra gli studenti e 271 nuovi casi tra gli adulti, entrambi livelli accademici.

Quella notte, l’Unione degli insegnanti di Chicago ha votato per iniziare a insegnare. Il sindacato ha affermato che i test Govt-19 e il personale adeguati contribuiscono a creare ambienti scolastici non sicuri.

“Quello che sentiamo è che vogliamo che i nostri studenti verifichino la negatività prima di entrare nell’edificio”, ha detto l’insegnante Brianna Humphrey-Hall. “La pausa di due settimane (imparare di persona) non è molto.”

In risposta al voto del sindacato per l’apprendimento a distanza, il distretto scolastico ha annullato le lezioni, riaffermando la sua posizione secondo cui i bambini dovrebbero imparare in classe.

Il CTU ha proposto di riprendere l’insegnamento di persona martedì 18 gennaio, fino a quando il Dipartimento di sanità pubblica di Chicago o lo Stato dell’Illinois non stabiliranno che le condizioni di salute pubblica non sono sicure per la scuola privata in quel momento.

Durante il fine settimana, i leader sindacali Lightfoot e Martinez hanno rilasciato una dichiarazione congiunta affermando di “non aver ascoltato”.

“La scuola è un posto fantastico e sicuro per i bambini. Gli studenti devono venire di persona presto”, afferma la dichiarazione. “Questo è ciò che vogliono i genitori. Questo è ciò che la scienza sostiene. Non ci scoraggeremo”.

Non è la prima volta che la scuola viene cancellata a causa di una spaccatura tra il sindacato degli insegnanti e Lightfood.

Nel 2019, Lightfood è entrato in carica nello stesso anno, più di questo 25.000 educatori di Chicago hanno scioperato Richiedere più personale di supporto, promozioni più elevate e limitazioni a livello di classe.

L’accordo prevede più finanziamenti per ridurre l’ampliamento delle aule K-12 e più finanziamenti per il reclutamento e la formazione.