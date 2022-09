Serena Williams nella vecchia e spensierata seconda serata agli US Open | Serena Williams

DUn primo set senza fiato e intenso avrebbe potuto essere l’ultimo match di singolare della sua carriera. Serena Williams Il numero 2 del mondo ha ammirato Annette Kontavit e ha risposto alla sua sfida con una prestazione immacolata mercoledì.

Tuttavia, nel secondo set, ha tenuto a malapena. Quando Sweet ha salvato un break point sull’1-3 con un asso da curling, ha lanciato le mani al cielo frustrata per non essere riuscita a trovare il tiro ad ogni servizio.

Se si trattasse di un altro quarantenne, con la ruggine di un anno di licenziamento e il nervosismo del suo ultimo evento, ci si aspetterebbero tali difetti. Ma questa è Serena Williams. Non solo si è attenuta a standard stratosferici, ma in qualche modo li ha incontrati perfettamente nella seconda notte della sua residenza all’Arthur Ashe Stadium. Ha ritardato il suo ritiro in singolo per almeno un altro round sconfiggendo Kontawaite 7-6 (7-4) 2-6, 6-2.

Dopo lo spettacolo Vincere il suo round di apertura, con la sua cerimonia in campo e il discorso di Billie Jean King, il secondo round è stato diverso. La folla era piuttosto tranquilla, fatta eccezione per gli addii, e Williams era concentrato sul laser. È stata immediatamente bloccata durante un primo set intenso, pieno di tiri di qualità da entrambi, ma il servizio di Williams ha dominato ed era ancora al suo meglio. Sotto una pressione soffocante, ha sigillato il tiebreak per anni, seguito da un servizio non restituito dopo un asso.

A suo merito, Kontaveit ha giocato un secondo set impeccabile, vincendo fiammeggianti da entrambe le ali e dalla linea del bacio. Nelle partite finali, ha preso il pieno controllo della linea di fondo e ha distrutto il servizio di Kontavet.

Questo è un bel risultato considerando i suoi limiti. La sua prima di servizio è stata affascinante, ma ha una media di soli 99 mph nel primo set: non ha servito molto sotto pressione l’anno scorso, quindi è stato più cauto all’inizio, dando la priorità alla percentuale su precisione e potenza.

La sua spinta, storicamente una delle sue più grandi risorse, è rallentata in modo significativo, ma ha trovato il modo di scavare in profondità nel terzo set per un rally di 19 tempi quando ne aveva più bisogno. Nonostante non fosse in forma per la partita, è stato un rock nei momenti cruciali.

In due ore e 27 minuti, ha giocato tutti i colpi almeno una volta: gli assi che ha salvato per i punti chiave e i malvagi vincitori di ritorno, ruggiti e agonie allo stesso modo, il suo cuore inciso nei diamanti. Camicie. A metà del terzo set, Williams è stato frustrato da una chiamata in linea elettronica e ha fatto sapere all’arbitro Alison Hughes. Poi è tornata alla linea di fondo e ha incanalato la sua rabbia nel tennis.

Serena Williams festeggia la sua vittoria. Foto: Jason Senes/EPA

Era particolarmente sorprendente considerando quanto fosse stata lontana da tale forma dal suo ritorno. La Williams ha perso al primo turno a Wimbledon Belinda è stata facilmente respinta da Bencic Toronto e poi È stata sconfitta da Emma Raduganu 6-4, 6-0 A Cincinnati.

Ha descritto le ultime settimane della sua carriera come estremamente difficili da affrontare. Williams è venuto qui pieno di fiducia, ma un’ultima possibilità di avere un impatto nell’ultimo tratto della sua carriera e nessuna possibilità di riscatto. La pressione potrebbe essere stata soffocante, ma, come ha fatto tante volte, è stata all’altezza dell’occasione.

Il suo successo deriva dal vedere questa competizione come un bonus piuttosto che come un onere che avrebbe potuto essere. “Ho una grande X rossa sulla schiena da quando ho vinto gli US Open nel ’99”, ha detto. “È stata tutta la mia carriera perché ho vinto il mio primo Grande Slam all’inizio della mia carriera. Ma qui è diverso. Mi sento come se avessi già vinto.

Ha concluso in bellezza, strappando il servizio di Kontaveit nel gioco finale e sigillando la sua vittoria con un vincitore di ritorno di rovescio.

L’ex giocatrice Mary Jo Fernandez ha condotto interviste sul campo e la sua presenza da sola è servita a ricordare la ridicola longevità della Williams. Fernandez ha 51 anni ed è in pensione da 22 anni, ma lui e la Williams erano rivali nel 1999. Ha chiesto a Williams se era sorpreso dalla sua posizione in campo, il che ha suscitato una risata e uno sguardo molto acuto. “Sono Serena,” disse.

Giovedì sera, la Williams avrebbe dovuto tornare nello stesso luogo con sua sorella Venus per competere insieme nella finale di doppio, che sarà più emozionante e stressante del singolo.

Venerdì affronterà poi l’australiana Ajla Domljanovic. Potrebbe essere la notte in cui finalmente dice addio, o il prossimo passo in un’ultima gloriosa corsa. Indipendentemente da ciò, mercoledì sera, Serena Williams ha fatto un’ultima dimostrazione al mondo di uno spettacolo indimenticabile in pieno svolgimento.