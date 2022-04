Si dice che il prototipo del Google Pixel Watch si trovi in ​​un ristorante

In un incidente che sembra un po’ simile alla perdita del modello di iPhone 4 più di 10 anni fa, Android Centrale Pubblica le immagini di quello che sembra essere un file Google Pixel Watch Prototipo. Le immagini provengono da una fonte anonima che ha affermato di aver trovato il dispositivo in un ristorante da qualche parte negli Stati Uniti.

Il dispositivo sembra essere molto simile a Rende trapelato in precedenza Dal segnalato Pixel Watch. Secondo la fonte anonima, il dispositivo indossabile è arrivato anche con una scatola in cui si afferma che il dispositivo è “solo per test e sviluppo interni”. Ha anche affermato che “l’etichettatura e l’imballaggio non sono definitivi”. Ciò significa che il prodotto finale potrebbe presentare alcune differenze rispetto a questo prototipo riportato.