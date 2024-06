Snap a Santa Monica paga 15 milioni di dollari per risolvere le accuse di molestie – Daily News

Snap Inc, con sede a Santa Monica, proprietaria della piattaforma di social media Snapchat, pagherà 15 milioni di dollari per risolvere un’indagine governativa sulle accuse di discriminazione, molestie e ritorsioni contro le donne all’interno dell’azienda, hanno detto oggi funzionari governativi.

L’accordo proposto, che necessita ancora dell’approvazione del tribunale, metterebbe fine a un’indagine durata tre anni sulle accuse secondo cui le donne dell’azienda si trovavano di fronte a un “soffitto di vetro” in termini di avance, mentre alcune hanno subito “avance sessuali indesiderate” e coloro che hanno parlato apertamente “presumibilmente ha dovuto affrontare… “Un ‘soffitto di vetro’ per quanto riguarda l’avanzamento e ha dovuto affrontare ritorsioni”, comprese revisioni negative delle prestazioni, negazione di opportunità di lavoro o addirittura licenziamento, secondo il Dipartimento statale dei diritti civili.

“Abbiamo a cuore profondamente il nostro impegno nel mantenere un ambiente giusto e inclusivo in Snap, e non crediamo di avere problemi in corso di parità retributiva, discriminazione, molestie o ritorsioni contro le donne”, ha affermato la società in una dichiarazione mercoledì. “Sebbene non siamo d’accordo con le affermazioni e l’analisi del Dipartimento dei diritti civili della California, abbiamo considerato il costo e l’impatto del protrarsi del contenzioso e la portata di altri accordi CRD e abbiamo stabilito che è nel migliore interesse dell’azienda risolvere queste rivendicazioni e concentrarsi sul futuro.

“Nel corso di diversi anni, abbiamo implementato con successo strumenti e governance per raggiungere l’equità salariale, e continueremo a investire e ad attuare politiche per garantire che i membri del team continuino a essere valutati e pagati equamente per il loro lavoro”, ha aggiunto la nota.

Il direttore del Dipartimento per i diritti civili Kevin Kish ha affermato che l’accordo con Snapchat “dimostra un impegno condiviso per una California in cui tutti i lavoratori abbiano un’equa opportunità di realizzare il sogno americano”. Le donne hanno diritto all’uguaglianza in ogni lavoro, in ogni luogo di lavoro e in ogni settore.

Secondo lo Stato, l’accordo impone alla società di assumere un consulente per formulare raccomandazioni sulle politiche di retribuzione, promozione e formazione; Assumere un monitor esterno per verificare la conformità dell’azienda in materia di molestie sessuali, ritorsioni e discriminazioni; Garantire che il personale sia formato su questi temi; Fornire informazioni a tutti i dipendenti sul loro diritto di presentare reclami senza timore di ritorsioni.

Possono avere diritto a un indennizzo anche le donne che hanno lavorato in azienda tra il 2014 e il 2024. Ulteriori informazioni su questo risarcimento saranno pubblicate sul sito web della CRD una volta che la transazione avrà ricevuto l’approvazione del tribunale.