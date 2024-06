Sony Music acquisirà Queen Catalog per 1 miliardo di sterline

(Foto di Michael Butland/Getty Images)

Il catalogo musicale dei Queen, insieme a una serie di altri diritti, è in procinto di essere acquisito da Sony Music per 1 miliardo di sterline (circa 1,27 miliardi di dollari), hanno confermato due fonti. diversificato. La notizia è stata pubblicata per la prima volta da Visite; Secondo il loro rapporto, le uniche entrate non incluse nell’accordo sono le esibizioni dal vivo, che saranno trattenute dai membri fondatori Brian May e Roger Taylor, che sono ancora attivamente in tournée con il cantante Adam Lambert.

Si dice che un altro giocatore fosse molto vicino a fare un’offerta, ma si fermò a $ 900 milioni.

Catalogo, che è in gioco da diversi anni e Lentamente verso Sony Negli ultimi mesi, ha preso parte a un complesso accordo in base al quale verranno rilasciati i diritti statunitensi e canadesi sulla musica registrata del gruppo, che la Disney ha acquisito negli anni 2000 dopo un accordo di licenza iniziale di 10 milioni di dollari nel 1991 rimarranno con la Disney per sempre, anche se alcune delle royalties rimanenti dei membri della band andranno alla Sony una volta concluso l’accordo. Allo stesso modo, l’accordo di distribuzione del gruppo, attualmente in essere con la Universal, andrà a Sony in tutti i territori al di fuori degli Stati Uniti e del Canada quando scadrà nei prossimi due anni.

I rappresentanti di Sony Music, Sony Music Publishing, Disney’s Hollywood Records e il gruppo hanno rifiutato o non hanno risposto immediatamente diversificatoRichieste di commento. Tuttavia, nel caso di Sony, ciò non sorprende dal momento che la società commenta raramente le acquisizioni del suo catalogo e i suoi accordi a nove cifre per i diritti d’autore e la musica registrata di Bruce Springsteen, e i diritti sulla musica registrata di Bob Dylan, non sono mai stati ufficialmente confermato, ma sono diventati di dominio pubblico nel settore.

Il catalogo musicale dei Queen è tra i più preziosi dell’era rock e comprende classici come “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”, “Radio Ga Ga”, “39” e “Somebody to Love” e “You'”. ri mio”. “Best Friend”, così come i successi duraturi “We Will Rock You” e “We Are the Champions”, sono popolari in tutto il mondo e altamente redditizi. Il successo del film biografico del 2018 “Bohemian Rhapsody” mostra il potenziale per il gruppo di acquisire i diritti sul nome e sul formato, e potenzialmente mettere in scena un musical a Londra o a Broadway e poi fare un tour a tempo indeterminato.

I Queen furono fondati a Londra nel 1970 da May e Taylor – che avevano precedentemente suonato insieme in un gruppo chiamato Smile – a cui si unirono Freddie Mercury alla voce e al piano, e l’anno successivo John Deacon al basso. Il gruppo inizialmente passò da diverse etichette discografiche prima di stringere un accordo con la EMI, pubblicando il loro album di debutto omonimo, che includeva il successo di May “Keep Yourself Alive”.

Mentre il gruppo ottenne grandi successi nel Regno Unito nei due anni successivi con i singoli “Seven Seas of Rhye” e “Killer Queen”, il successo internazionale arrivò nel 1975 con “Bohemian Rhapsody”, una sinfonia minore composta da Mercury che divenne un grande successo nel mondo. Il singolo più lungo e bizzarro di sempre.

Il gruppo divenne rapidamente una delle più grandi band del mondo, con ogni membro che ottenne un successo n. 1 nel decennio successivo: accanto a “Bohemian Rhapsody” di Mercury, ci fu “We Will Rock You” di May nel 1977, e “Another One”. ” “Per il diacono. “Bites the Dust” nel 1980 e “Radio Ga Ga” di Taylor nel 1984. Sebbene non abbiano mai dominato del tutto gli Stati Uniti sugli altri territori, il gruppo ha suonato negli stadi di tutto il mondo e per diversi anni ha mantenuto il record di presenze. Un concerto con la loro esibizione del 1985 al festival Rock in Rio in Brasile. Tuttavia, Mercury contrasse l’AIDS e morì per complicazioni dovute alla malattia nel 1991.

L’eredità dei Queen non solo è sopravvissuta, ma è cresciuta nel corso degli anni, con le loro canzoni ancora ampiamente trasmesse alla radio e agli eventi sportivi – “We Will Rock You” e “We Are the Champions” sono i capisaldi degli stadi – come May e Taylor, ora a metà degli anni settanta, continuarono a fare tournée sotto il nome del gruppo.