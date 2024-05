Sony afferma che la generazione PlayStation 5 è la generazione più redditizia della console finora

Secondo i nuovi dati condivisi dall’azienda, la generazione PlayStation 5 è ufficialmente la generazione di hardware più redditizia di Sony.

Ciò proviene dal segmento di business dei servizi di gioco e di rete dell’azienda Diapositive della riunione e della presentazioneChe è stato condiviso oggi a seguito del rapporto sugli utili della società due settimane fa. Nella sua presentazione, Sony ha rivelato che la generazione PS5 ha generato vendite per 106 miliardi di dollari dal suo lancio, superando ogni console precedente nello stesso punto della sua generazione.

PlayStation afferma che la generazione attuale è quella più redditizia finora.

Mettiamo velocemente degli asterischi su questo numero. Innanzitutto, Sony ha riferito che la generazione PS4 ha generato un fatturato totale di 107 miliardi di dollari, che è chiaramente superiore a 106 miliardi di dollari. Ma la generazione PS4 è considerata nel suo insieme, dall’anno fiscale 2013 all’anno fiscale 2019, e comprende tre anni in più rispetto alla generazione PS5 (che va dall’anno fiscale 2020 all’anno fiscale 2023). A quattro anni dall’inizio del ciclo di vita della PS4, era ancora molto indietro rispetto alla PS5, e la PS5 è sulla buona strada per superare facilmente le vendite totali della generazione PS4 ad un certo punto quest’anno.

Vale anche la pena notare che questi importi in dollari rappresentano le vendite totali della generazione di console e non riflettono le vendite di hardware o giochi specifici. La “generazione PS5” include non solo la PS5 stessa, ma tutto ciò che l’azienda fa durante questa generazione, comprese le vendite di PS4 e le uscite di giochi durante questo periodo. Quindi, prendi tutto con le pinze.

PlayStation chiede una spesa maggiore per tutta la vita su PS5.

Ma non sorprende che la generazione PS5 sia stata molto redditizia per Sony. Anche con tutti gli asterischi sopra, la PS5 ha venduto finora 56 milioni di unità. Sebbene la PS4 abbia superato le vendite in modo significativo (117 milioni secondo l’ultimo conteggio), la PS5 era più costosa al momento del lancio rispetto alla PS4. La spesa costante in software durante tutto il ciclo di vita combinato di entrambi ha aiutato l’attuale generazione di console di Sony a crescere solo nelle vendite in dollari, anche se l’adozione della console è stata un po’ lenta; Sony riferisce che sia PS4 che PS5 hanno attualmente 49 milioni di console attive mensilmente.

La presentazione rileva inoltre che, anche con la metà delle unità vendute, la spesa da inizio anno per PS5 è significativamente superiore alla spesa da inizio anno per PS4. La spesa per DLC, servizi e periferiche è aumentata, ma la spesa per i contenuti di gioco completi è leggermente diminuita su PS5 rispetto a PS4.

Tutto ciò significa che, se ci fossero dubbi, la PlayStation 5 si comporta bene. Le vendite unitarie sono un modo utile per valutare l’interesse dei giocatori, ma non raccontano la storia completa di come un’azienda misura il successo di una console. Tra le voci persistenti secondo cui una PS5 Pro potrebbe essere all’orizzonte, potremmo non essere lontani dal vedere Sony tentare di trarre vantaggio dalla sua attuale generazione in un altro modo nuovo e più costoso.

Rebecca Valentine è una reporter senior di IGN. Hai un suggerimento per la storia? Invialo a rvalentine@ign.com.