Sony annuncia l’adattatore PlayStation VR2 per PC per agosto

Sony rilascerà un adattatore il 7 agosto 2024 che consentirà al visore per realtà virtuale PlayStation VR2 di funzionare su PC.

Dopo aver annunciato l’imminente supporto PC per le cuffie a febbraio, A Blog PlayStation Il post ha confermato oggi che l’adattatore completamente confermato sarà disponibile per $ 59,99 nella data di agosto. L’adattatore si collega al singolo connettore USB-C della PSVR2 e consente ai possessori di giocare a giochi VR per PC come Half-Life: Alyx senza un visore VR per PC pre-richiesto (come Valve Index o Meta Quest).

L’adattatore non viene fornito con tutto il necessario per essere plug-and-play, poiché i giocatori dovranno acquistare anche un cavo DisplayPort compatibile con DisplayPort 1.4 (il più ovvio è un PC da gioco pronto per la realtà virtuale). Per giocare anche ai giochi SteamVR è necessario un account Steam.

Adattatore PSVR2 per PC. (Credito immagine: Sony)

Sono stati condivisi anche i requisiti minimi per utilizzare le cuffie PSVR2 su PC (e possono essere visualizzati di seguito), ma Sony non ha fornito alcuna informazione sui requisiti consigliati o elevati. Sono richiesti un processore Intel Core i5-7600 equivalente, NVIDIA GeForce GTX 1650 o una scheda grafica equivalente e almeno 8 GB di RAM.

Poiché PSVR2 è progettato specificamente per PlayStation 5, Sony ha offerto un disclaimer secondo cui gli utenti che desiderano acquistare l’adattatore “noteranno che alcune funzionalità chiave” come HDR, feedback delle cuffie, tracciamento oculare e trigger adattivi, non sono disponibili quando giocando sul PC. Tuttavia, saranno disponibili alcune delle funzionalità “ad alta risoluzione e immersione sensoriale” su PSVR2, come un campo visivo di 110 gradi, rilevamento del tocco delle dita, display trasparente e risoluzione 4K.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che Sony ha presentato l’adattatore per la certificazione dal sito web della National Radio Research Agency della Corea del Sud.

Requisiti minimi per eseguire PSVR2 su un PC predisposto per VR.

Una nuova prospettiva di vita per PSVR2

Sony spera probabilmente che l’adattatore per PC, insieme ai giochi imminenti come Metro Awakening VR, dia nuova vita al visore vecchio di un anno. Il dispositivo sembra aver perso slancio nonostante la sua abilità tecnica, anche se Sony non ha condiviso i numeri da quando ha rivelato che PSVR2 ne aveva vendute 600.000 entro sei settimane dal suo lancio nel febbraio 2023.

Durante un’intervista condotta con lui lo scorso dicembre Financial Times, Eric Lempel, responsabile del business globale di SIE, ha spiegato che i giochi VR sono “una categoria un po’ difficile in questo momento”. A gennaio, Tracciare il percorso verso la realtà virtuale Amazon ha venduto i visori PSVR2 e Meta Quest 2 e 3 e ho scoperto che entrambi i visori Meta hanno venduto molto più delle console Sony. a marzo, Bloomberg È stato riferito che Sony ha temporaneamente interrotto la produzione del PSVR2 per eliminare il suo arretrato di unità invendute.

Nonostante il difficile primo anno di PSVR2, il supporto per PC VR lo rende ancora più allettante e giustificato grazie al suo prezzo elevato. Espande significativamente la libreria, consentendo al dispositivo di essere più versatile in termini di compatibilità della piattaforma e consentendo ai possessori di PSVR2 di accedere a giochi VR per PC come Half-Life: Alyx, presupponendo che non possiedano già un visore VR per PC.

Nella nostra recensione di PSVR2, IGN ha scritto: “Con una qualità visiva di prima classe e controller touchscreen coinvolgenti, PlayStation VR2 rappresenta un salto di qualità rispetto al suo predecessore, stabilendo un nuovo standard per i giochi per console VR.”

Taylor è un giornalista di IGN.