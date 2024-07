SpaceX dimostra la sua capacità di raccogliere un razzo super pesante usando le bacchette durante il prossimo volo di prova della Starship (video)

Il prossimo volo di prova del veicolo Starship di SpaceX potrebbe includere una nuova pietra miliare, secondo un teaser accompagnato da un video con i momenti salienti del quarto volo di prova del razzo.

SpaceX ha pubblicato un video su X (ex Twitter) giovedì (4 luglio), che contiene un montaggio di importanti risultati ottenuti dal quarto test di volo della Starship avvenuto il 6 giugno. Il video mostra clip di accensione, decollo, separazione del booster e rientro sia dello stadio superiore dell’astronave che del suo booster super pesante.

Alla fine del video, un’animazione mostra un gigantesco razzo alto 400 piedi (122 metri) che ritorna per atterrare sulla torre di lancio della Starship, conosciuta come “Michazella”, accanto alle parole “Avanti” e “Volo 5”. suggerendo che la compagnia sta pianificando un tentativo di catturare il missile nel prossimo test di volo. SpaceX prevede di tenere il razzo Super Heavy sulla sua torre di lancio in modo che il razzo possa essere ristrutturato e rilanciato in modo più efficiente e in tempi più brevi, ha affermato la società.

Screenshot di un’animazione che mostra il booster dell’astronave Super Heavy di SpaceX che viene raccolto dai bracci “bacchette” della sua torre di lancio dopo il decollo. (Credito immagine: SpaceX)

Elon Musk, CEO e fondatore di SpaceX, ha suggerito lo stesso sui social media. “Il mio obiettivo è provarlo a fine luglio”, ha detto Musk. Scritto su X Il mese scorso, dopo il quarto test atmosferico della navicella.

La società aveva precedentemente pubblicato un’animazione di 60 secondi di braccia “bacchette” sull’enorme torre di lancio di Mechazilla che catturano un booster Super Heavy mentre si avvicinava all’atterraggio a Starbase, il sito di SpaceX nel sud del Texas.

Prima di ciò, il 27 giugno, la società aveva annunciato È stato pubblicato Un breve video su X mostra Mikzela che tiene una bacchetta tra le braccia mentre tiene fermo un missile super pesante mentre il missile era in posizione verticale sul supporto di lancio. “Il team di Starbase testa una bacchetta nella torre in preparazione per catturare il prossimo booster Super Heavy”, ha scritto SpaceX nella descrizione del video.

La navicella spaziale Starship è stata lanciata finora quattro volte: in aprile e novembre 2023, e il 18 marzo e 6 giugno 2024. Ogni test ha avuto più successo del precedente, raggiungendo ogni volta traguardi aggiuntivi.

Durante il suo volo inaugurale, i due stadi della navicella non riuscirono a separarsi e la navicella esplose in meno di cinque minuti. Nella sua missione finale, la navicella spaziale e il Super Heavy tornarono intatti nell’atmosfera terrestre e atterrarono nell’oceano.

L’enorme veicolo è stato progettato pensando a destinazioni fuori dal mondo. SpaceX vuole che il rover Starship raggiunga Marte, magari aiutando a insediarvi gli esseri umani, mentre la NASA prevede di utilizzare il razzo per far atterrare gli equipaggi sulla Luna durante il programma Artemis.