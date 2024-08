SpaceX rinvia il lancio della sua missione di passeggiata spaziale Polaris Dawn al 27 agosto

L’equipaggio della prossima missione spaziale di SpaceX attenderà un giorno in più prima di lanciarsi nello spazio.

La missione Polaris Dawn di SpaceX, la prima nella storia a prevedere una passeggiata spaziale privata, avrebbe dovuto decollare lunedì 26 agosto, ma ora non decollerà fino a martedì 27 agosto. Questo cambiamento avviene due giorni dopo l’arrivo in Florida dell’equipaggio della Polaris Dawn per la fase finale dei preparativi prima della missione.

Il ritardo è stato annunciato mercoledì sera (21 agosto), in un post sul sito di SpaceX su

“Il nuovo programma concede più tempo ai team per completare i controlli prima del lancio della prossima settimana”, ha scritto SpaceX in un post successivo, spiegando il motivo del cambiamento del programma di 24 ore.

La missione decollerà dal Launch Complex 39A, presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida, a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. La finestra di lancio di quattro ore per Polaris Dawn si aprirà martedì mattina (27 agosto) alle 3:38 EDT Stati Uniti. (07:38 GMT), e inizierà una missione di cinque giorni che includerà la prima passeggiata spaziale mai effettuata da astronauti privati.

La missione Polaris Dawn è finanziata dal miliardario statunitense Jared Isaacman, che funge da comandante della missione. La missione Dawn sarà la seconda missione con equipaggio pagata da Isaacman e il suo secondo viaggio nello spazio. La sua prima missione, Inspiration4, ha lanciato il primo veicolo completamente civile nel 2021 e ha contribuito a raccogliere 250 milioni di dollari in donazioni per il St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis, nel Tennessee.

Dawn è il primo dei tre lanci previsti per il programma Polaris di Isaacman, che mirano tutti a far avanzare l’esplorazione spaziale privata ed espandere la ricerca scientifica sulla vita in microgravità, oltre a continuare a raccogliere fondi per il St. Jude Children’s Research Hospital. In questa missione, Isaacman è affiancato dal tenente colonnello Scott “Kidd” Poteet in pensione dell’aeronautica degli Stati Uniti (USAF), che presta servizio come pilota della missione, nonché dagli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon. Gillis e Menon ricoprono entrambi il ruolo di principali ingegneri delle operazioni spaziali presso SpaceX e saranno i primi dipendenti dell’azienda ad andare nello spazio.

Ultime notizie dallo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

Il cast di Polaris Dawn è composto da Anna Menon, Scott Poteet, Jared Isaacman e Sarah Gillies. (Credito immagine: Space.com/Josh Cena)

L’equipaggio si lancerà in un’orbita altamente ellittica e aumenterà rapidamente la propria altitudine fino a circa 870 miglia (1.400 chilometri), dove completerà una serie di… Esperimenti scientificiA questa distanza, l’equipaggio della Polaris Dawn sarà più lontano dalla Terra di quanto chiunque abbia volato da quando le missioni Apollo si sono concluse nel 1972, rendendo Menon e Gillis le prime donne nella storia a volare così lontano.

L’equipaggio della Polaris Dawn realizzerà anche un’altra primata storica: la prima passeggiata spaziale per soli civili. Il lancio di Dawn era originariamente previsto per il 2022, ma è stato più volte rinviato poiché SpaceX ha sviluppato e testato la sua nuova tuta EVA e ha modificato l’interno della capsula Dragon della missione per esporla al vuoto dello spazio.

Relativo a:L’equipaggio della navicella spaziale Polaris Dawn del miliardario arriva al sito di lancio di SpaceX per la prima passeggiata spaziale privata (foto e video)

Tuta EVA di SpaceX. (Credito immagine: SpaceX)

Il test della tuta spaziale EVA di SpaceX è l’esperimento più importante che Polaris Dawn intraprenderà e si svolgerà il terzo giorno della missione. Visivamente, la tuta spaziale è simile alle tute IVA (Intra-Vehicle Activity) di SpaceX, che vengono indossate solo all’interno della navicella spaziale. Aprire il portello del Dragone per esporre la cabina e i suoi occupanti al duro ambiente dello spazio ha significato riprogettare l’interno della navicella e aggiornare le tute spaziali con un sistema di gestione termica migliorato che utilizza materiali isolanti aggiuntivi, nonché un nuovo rivestimento sulla tuta. visiera del casco.

La tuta per passeggiata spaziale sviluppata da SpaceX per la navicella spaziale Polaris Dawn, vista all’interno della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. (Credito immagine: SpaceX)

La passeggiata spaziale durerà due ore, dalla decompressione alla ricompressione della cabina, con due membri dell’equipaggio della Polaris Dawn che usciranno completamente dalla navicella. La missione si concluderà due giorni dopo, con un atterraggio con il paracadute in una delle poche potenziali zone di atterraggio al largo della costa della Florida.

I successivi lanci del programma Polaris non hanno ancora raggiunto obiettivi o strutture concrete. Tuttavia, Isaacman ha espresso interesse nel fornire manutenzione o supporto per alcune delle missioni legacy della NASA già in orbita, come il telescopio spaziale Hubble, e ha dichiarato la sua intenzione che la terza missione Polaris sia il primo lancio con equipaggio della navicella spaziale Starship di SpaceX.