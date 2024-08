Il tasso medio dei mutui trentennali è sceso al livello più basso in 15 mesi

Il tasso medio dei mutui trentennali è sceso questa settimana al minimo di 15 mesi, fornendo un leggero sollievo agli acquirenti di case statunitensi che si trasferiscono… Mercato immobiliare brutale.

Freddie Mac, un erogatore di mutui ipotecari, ha dichiarato giovedì che il tasso di interesse è sceso al 6,46% dal 6,49% della settimana scorsa. Un anno fa, il tasso medio era del 7,23%.

Il tasso medio è ora il più basso dalla metà di maggio dello scorso anno, quando raggiunse il 6,39%.

Questa settimana sono diminuiti anche i costi di finanziamento su un mutuo fisso di 15 anni, il che è una buona notizia per i proprietari di case che cercano di rifinanziare il proprio mutuo per la casa a un tasso di interesse più basso. Il tasso medio è sceso al 5,62% dal 5,66% della scorsa settimana. Freddie Mac ha affermato che un anno fa il tasso era in media del 6,55%.

Si prevede che i tassi ipotecari continueranno una tendenza generalmente al ribasso quest’anno, poiché i segnali di allentamento dell’inflazione e di un mercato del lavoro in rallentamento hanno aumentato le aspettative che la Federal Reserve taglierà il suo tasso di interesse di riferimento il mese prossimo per la prima volta in quattro anni.



“Sebbene i tassi ipotecari siano rimasti relativamente stabili nelle ultime due settimane, i dati economici più deboli suggeriscono che i tassi tenderanno gradualmente al ribasso fino alla fine dell’anno”, ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac.

Il mercato immobiliare statunitense ha attraversato un grave crollo delle vendite che risale al 2022, quando i tassi ipotecari hanno iniziato a salire dai minimi dell’era della pandemia. Secondo l’acquirente di mutui Freddie Mac, lo scorso anno le vendite di case esistenti sono scese al livello più basso degli ultimi 30 anni, mentre il tasso medio su un mutuo trentennale è salito al massimo in 23 anni, pari al 7,79%.

Quest’anno il tasso di interesse medio su un mutuo trentennale si aggira intorno al 7%, più del doppio di quello di appena tre anni fa. Ma questo mese, il prezzo medio ha registrato il calo più grande in più di un anno, scendendo a circa il 6,5%. Questo calo ha portato ad un aumento delle richieste di prestiti per il rifinanziamento della casa, mentre le richieste di mutui per l’acquisto della casa hanno subito ritardi.

“Ci aspettiamo che sarà probabilmente necessario un ulteriore calo dei prezzi di un punto percentuale per generare domanda da parte degli acquirenti”, ha affermato Khater.

Aumentano le vendite di case

Il lato positivo è che le vendite di case precedentemente occupate negli Stati Uniti hanno posto fine a un calo di quattro mesi a luglio, poiché l’allentamento dei tassi ipotecari e una ripresa del mercato immobiliare hanno incoraggiato gli acquirenti di case, molti dei quali erano usciti dal mercato a causa del doppio colpo di maggiori costi di finanziamento. e i prezzi delle case hanno raggiunto… 1,5 trilioni di dollari. Registrati a giugno.

Le vendite di case esistenti sono aumentate dell’1,3% lo scorso mese da giugno ad un tasso annuo destagionalizzato di 3,95 milioni, ha detto giovedì la National Association of Realtors.

Ma gli esperti sottolineano che il leggero aumento delle vendite non significa una ripresa. “Nonostante i modesti guadagni, le vendite di case sono ancora lente”, afferma Lawrence Yun, capo economista della National Association of Realtors.

Naturalmente, la proprietà della casa rimane fuori dalla portata di molti americani, dopo anni di prezzi alle stelle. Il prezzo medio di vendita delle case negli Stati Uniti è aumentato del 51% negli ultimi cinque anni. Anche i prezzi delle case sono aumentati lo scorso mese su base annuale per il tredicesimo mese consecutivo.

Il prezzo di vendita medio nazionale è aumentato del 4,2% rispetto all’anno precedente arrivando a 422.600 dollari. Anche se leggermente in calo rispetto al massimo storico registrato a giugno, il prezzo medio di vendita del mese scorso è stato il più alto mai registrato nel mese di luglio.

Molti economisti prevedono che le vendite di case continueranno ad aumentare nei prossimi mesi se i tassi ipotecari continueranno la loro traiettoria discendente.

“destino Mercato immobiliare nei prossimi mesi “Ciò sarà determinato in parte dalla direzione dei tassi ipotecari, così come dalla salute dell’economia in generale”, ha affermato in un recente rapporto Mark Hamrick, capo analista economico della Wright Bank. condizione“Il mercato potrebbe trarre vantaggio da una combinazione di fattori favorevoli, se si sviluppassero e persistessero”.