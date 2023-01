Stefano A. Smith si occupa di Firestorm per le osservazioni di Rihanna al Super Bowl

Stefano A. Smith è ufficialmente arrabbiato con la “Marina”.

L’host di “First Take” ha pubblicato un video di scuse di tre minuti dopo aver detto che Rihanna “non è Beyoncé” mentre discuteva dell’imminente performance dell’intervallo del Super Bowl di RiRi Il mercoledì “Sherry”.

“Lo possederò” ha detto Smith In un video pubblicato su Twitter e Instagram più tardi quel giorno. “So cosa state cercando di fare tutti, ma lo riconoscerò perché vengo pagato per parlare per vivere, quindi devo stare molto attento.

“Voglio che Rihanna sappia che sei una superstar, sei sexy, sei incredibile, non sei uno scherzo e sei qualcuno che merita di esibirsi allo spettacolo del primo tempo del Super Bowl”.

Smith ha detto di aver notato di aver fatto notizia per i suoi commenti su Rihanna dopo aver finito di registrare il segmento di mercoledì di “First Take” di ESPN.

Nel suo video di scuse, Smith ha detto: “… sono un fan di Beyoncé”. “Penso che Beyoncé non sia solo un’attrice straordinaria, comunque il Prestazioni eccezionali. L’unico motivo per cui viene fuori qualsiasi tipo di paragone è perché Beyoncé si è esibita all’intervallo al Super Bowl, e non solo da sola. [in 2013]ma una performance separata con Bruno Mars e Coldplay [in 2016] – e ho pensato che fossero due dei più grandi spettacoli che abbia mai visto.

Rihanna si esibisce durante la 60esima edizione dei GRAMMY Awards al Madison Square Garden il 28 gennaio 2018 a New York City. Getty Images per NARAS

“…Lo intendevo come mancanza di rispetto per Rihanna. So che è fantastica ed è mia sorella. Nient’altro che amore per lei, ma anche Beyoncé è mia sorella. Ho amore per entrambe. Penso solo che Beyoncé sia ​​la più grande artista oggi. Sono io, questo non significa che odio tutti gli altri e questo non significa che mi vada bene. Spero che Rihanna fallisca. Penso che sarebbe fantastica.

Smith si è quindi scusato con Rihanna e le ha augurato ogni bene prima che salga sul palco del primo tempo al Super Bowl del mese prossimo in Arizona.

“Rihanna, vai a fare quello che vuoi”, ha detto Smith. “Mi scuso per aver creato qualsiasi clamore che si traduce in questo. Devo stare più attento, le persone lo stanno girando e trasformandolo in qualcosa che non è. Il mio male è.”

il figura sportiva Ha fatto i suoi commenti iniziali quando ha chiesto a Sherry Shepherd se fosse entusiasta dell’imminente concerto di Rihanna al Super Bowl – e “The Navy” [Rihanna’s fanbase] Non era contento di quello che ha detto.

“Non voglio dire che non sono entusiasta”, ha detto Smith. “È fantastica. Non è qui che sto andando con questo. Signore e signori, sono così tante cose. È incredibile e congratulazioni per il nuovo [motherhood].

“Una cosa che non ha fatto, non è Beyoncé”, ha detto Smith mentre il pubblico sussultava in massa. “L’unico motivo per cui ho parlato di Beyoncé è perché Beyoncé si è recentemente esibita al Super Bowl… Ci sono dei livelli, sai.

“La musica di Rihanna è fantastica, è fantastica, è una sorella. La amo così tanto, ascolto la sua musica, la sosterrò finché le mucche non torneranno a casa. Te lo dico solo per me, c’è Beyoncé e poi c’è tutti gli altri… Lei sarà buona. Non può essere Cattiva, è troppo bello per essere buono.”

Stephen A. Smith al Cincoro Tequila Gold Launch Party martedì 13 settembre 2022 a New York City. Getty Images per Cincoro Tequila

Rihanna salirà sul palco per esibirsi allo spettacolo del primo tempo del Super Bowl il 12 febbraio.