Suggerimenti e trucchi per gli automobilisti a Cape Canaveral

Per generazioni, le strade della Space Coast sono state affollate di veicoli parcheggiati quando centinaia di migliaia di spettatori si affollano per assistere a lanci di alto profilo, come quando si prevedeva che arrivassero fino a 250.000 visitatori provenienti da fuori contea per la storica missione degli astronauti SpaceX Crew-1 della NASA in Novembre 2020.

Ma nel complesso la calca degli automobilisti è diminuita. Lo scorso anno la contea di Brevard ha ospitato il numero record di 72 lanci orbitali. Questo ritmo senza precedenti si è accelerato, con la probabilità che entro la fine dell’anno vengano lanciati 90 o più veicoli.

“I lanci sono diventati molto frequenti. Non c’è più quella fretta folle. Perché tutti dicono: ‘Oh, ce n’è un altro tra un paio di giorni'”. Questo è diminuito”, ha detto Therin Brotz, direttore operativo della Kennedy. Complesso visitatori del Centro Spaziale L’aumento iniziale dal 40% al 55% (presenza) è un po’ eccessivo.”

“Ovviamente ora, quando New Glenn o Starship verranno lanciati da qui, sarà una casa assolutamente pazzesca. E, naturalmente, l’equipaggio (missione) di Artemis l’anno prossimo”, ha detto Protz.

Indipendentemente dal frequente programma di lancio del Capo, Prutz ha detto che una folla “enorme” è scesa al KSC Visitor Complex per il tentativo di decollo iniziale del 28 marzo dell’ultimo razzo Delta IV Heavy a triplo nucleo della United Launch Alliance. Recentemente anche i lanci del Falcon Heavy di SpaceX hanno attirato folle di spettatori.

Altrove, l’abbondante lungomare di Brevard e le coste lungo il fiume offrono enormi opportunità di osservazione su decine di miglia: “Non è necessario essere nel centro spaziale”, ha affermato Don Walker, direttore delle comunicazioni della contea di Brevard.

Ma ciò significa comunque che gli ingorghi e i parcheggi sovraffollati possono causare mal di testa da Titusville a Cocoa Beach a sud fino al Pineda Bridge.

Cosa sapere prima di guidare per vedere il lancio di un razzo

Walker lo consiglia agli automobilisti Monitorare le pagine dei social media di Brevard Emergency Managementche viene aggiornato con ore di informazioni sul traffico prima del lancio.

I funzionari di emergenza di Brevard stanno lavorando a stretto contatto con il Dipartimento dei trasporti della Florida per allertare gli automobilisti in caso di incidenti o chiusure stradali, ha affermato Walker. Ad esempio, FDOT a volte creerà corsie a senso unico sulle strade per controllare il traffico prima e dopo i lanci più importanti.

Suggerimento: sii paziente quando guidi verso il sito di lancio

“Pazienza”, ha risposto Walker quando gli è stato chiesto cosa dovrebbero portare gli automobilisti. Ha esortato le persone ad arrivare e trovare presto un punto di osservazione.

Per gli spettatori abbastanza ambiziosi da avventurarsi vicino al KSC o alla Stazione Spaziale di Cape Canaveral, Walker consiglia loro di portare con sé acqua e pranzo, poiché potrebbero rimanere bloccati nel traffico per ore.

“Una buona regola pratica è che più ci avviciniamo alla finestra di lancio, più traffico ci sarà e meno posti saranno aperti per assistere al lancio. Quindi, per favore, pianificatevi di conseguenza”, ha detto Rachel Hurst, responsabile della pubblica informazione della contea di Brevard.

“Se sei al volante, fai attenzione ai tuoi compagni appassionati di spazio”, ha detto Horst.

Avvia lo spettacolo Hotspot di Brevard

Spiaggia e molo di Jetty Park, 400 Jetty Park Road, Porto Canaveral. Vengono riscosse le tariffe di parcheggio.

Spiaggia di Playalinda, 1000 Playalinda Beach Road, Canaveral National Seashore. Tieni presente che il parcheggio è a pagamento e l’accesso al Canaveral National Seashore non è sempre concesso a seconda della capacità e dell’ora del giorno.

Ponte Max Breuer e Parrish Park, 1a. Max Brewer Memorial Parkway, Titusville. Tieni presente che il parcheggio è disponibile su entrambi i lati del Max Brewer Bridge.

Parco di vista dello spazio, 8 Broad Street, Titusville

Sand Point Park, 10 E. Strada rialzata Max Brewer, Titusville

Rotary Riverfront Park, 4141 S. Washington St., Titusville

Alan Shepherd Park, 299 E. Ponte di Cocoa Beach, Cocoa Beach. Nota: potrebbero esserci costi di parcheggio.

Molo della spiaggia del cacao, viale di 401 Meade. Le tariffe del parcheggio variano.

Lori Wilson Park, 1400 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. A proposito, il Lori Wilson Park ha un parco per cani.

Sidney Fisher Park, 2200 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. Nota: potrebbero esserci costi di parcheggio.

Sebastian Inlet Park, 9700 S. State Road A1A, Melbourne Beach (costi d’ingresso)

L’Ufficio del turismo della Space Coast mantiene anche una pagina sul lancio di razzi Presenta una mappa ricercabile dei principali luoghi di visualizzazione. Questa pagina spesso include informazioni sui parcheggi e sul traffico, ha affermato Horst.

Zone ad alto traffico da evitare se non guardo il lancio

“In generale, più sei vicino al Kennedy Space Center, più è probabile che incontri una certa quantità di traffico di lanci”, ha detto Horst.

Ha avvertito di affollamento in aree ad alto traffico come il ponte Max Breuer, il ponte della NASA e il ponte della State Route 528.

Il traffico in quelle aree generalmente inizia a rallentare circa un’ora dopo il lancio, ha detto Horst. Altrove, è improbabile che South Brevard e Central Brevard vedranno tali aumenti di traffico.

Artemide I nel 2022: “Folla più numerosa!” Traffico intenso e grandi folle mentre la NASA si prepara al lancio di Artemis 1.

