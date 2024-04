Taylor Swift ha dato così tanto ai fan. Alla fine è troppo?

“È come se stessi producendo troppo… troppo in fretta… nel tentativo spudorato di saturare completamente e dominare il mercato invece di avere qualcosa di importante o anche solo poco interessante da dire… L'arte soffre!” Chris Murphy, scrittore di Vanity Fair, Pubblicato su X.

Ciò non significa che nessuno abbia ascoltato l'album; lontano da esso. Spotify ha detto che la canzone “Poets”, pubblicata venerdì, è diventata… L'album più ascoltato in un solo giorno Con più di 300 milioni di stream.

E, naturalmente, molti dei fan più accaniti di Swift, conosciuti come “Swifties”, hanno adorato il suo undicesimo album in studio, o almeno hanno deciso di esprimere qualsiasi riserva in conversazioni private. I primi giorni dell'uscita dell'album sono stati accolti con la consueta dissezione lirica dei suggerimenti chiave nascosti nelle canzoni e con l'attenzione per ogni parola che pochi altri artisti ricevono.