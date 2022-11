Taylor Swift: il fiasco di Ticketmaster “mi ha addolorato”

New York

Affari della CNN

Taylor Swift Venerdì ha parlato del disastro della vendita dei biglietti che si è verificato questa settimana, poiché molti fan non sono stati in grado di acquistare i biglietti per il suo prossimo tour al Maestro dei biglietti.

“Inutile dire che sono molto protettivo nei confronti dei miei fan”, ha scritto Swift. Instagram Venerdì. “È davvero difficile per me fidarmi di un’entità esterna con queste relazioni e alleanze, ed è doloroso per me vedere gli errori accadere senza ricorso”.

Swift ha incolpato Ticketmaster per il tumulto, affermando che ci sono “tanti motivi per cui le persone stanno attraversando un momento così difficile” per ottenere i biglietti.

“Non ho intenzione di trovare scuse per nessuno perché abbiamo chiesto loro molte volte se potevano gestire questo tipo di richiesta e ci siamo assicurati che potessero”, ha scritto il cantante. “È davvero sorprendente che 2,4 milioni di persone abbiano ricevuto i biglietti, ma ciò che mi preoccupa davvero è che molti di loro si sono sentiti come se avessero avuto più attacchi di orsi per ottenerli”.

Swift ha aggiunto che avrebbe cercato di “capire come questa situazione può essere migliorata andando avanti”.

Le vendite del nuovo tour Ira del cantante sono iniziate martedì, ma l’enorme affluenza ha sconvolto il sito di biglietteria, la rabbia Tifosi che non hanno potuto ottenere i biglietti. I clienti si sono lamentati del mancato caricamento di Ticketmaster, affermando che la piattaforma non consentiva loro di accedere ai biglietti, anche se disponevano di un codice di prevendita per i fan verificati.

Giovedì, Ticketmaster ha annunciato che la vendita al pubblico, che doveva iniziare venerdì, aveva avuto luogo annullato a causa di “richieste straordinariamente elevate sui sistemi di biglietteria e scorte di biglietti rimanenti insufficienti per soddisfare questa domanda”.

Swift ha aggiunto: “Per coloro che non hanno ricevuto i biglietti, tutto quello che posso dire è che la mia speranza è che ci saranno più opportunità per noi di stare insieme e cantare queste canzoni”.

I problemi di Ticketmaster sono iniziati martedì, quando il sito ha iniziato a vendere ai “fan verificati”, un meccanismo inteso a reprimere i bot che distribuiscono codici di prevendita ai privati.

La piattaforma “Verified Fans” è stata creata nel 2017 per aiutare Ticketmaster a gestire situazioni con una domanda schiacciante, ma con oltre 3,5 milioni di persone pre-registrate come “Verified Fans” di Swift, il sistema è diventato macchinoso. Questa è la più grande registrazione nella storia dell’azienda, secondo Ticketmaster.

“Storicamente, lavorare con i codici di invito ‘Verified Fan’ ha avuto successo in quanto siamo stati in grado di gestire il volume in arrivo sul sito per acquistare i biglietti”, ha scritto la società giovedì in un post sul blog rimosso. Tuttavia, questa volta il numero sbalorditivo di attacchi bot e di fan che non avevano codici di invito ha indirizzato un traffico senza precedenti al nostro sito.

Ticketmaster ha osservato che “di solito ci vuole circa un’ora per vendere con uno spettacolo allo stadio”, ma il sito ha rallentato alcune vendite ritardando altre per “installare sistemi”. Questo ha bloccato tutto.

Il sito sembrava evitare grossi problemi mercoledì quando sono iniziate le vendite anticipate ai titolari di carte di credito Capital One. Ma l’incapacità dell’azienda di gestire la domanda per il tour Swift e la carenza di biglietti per soddisfare la domanda aggiuntiva hanno essenzialmente portato alla prevista vendita di venerdì al pubblico in generale.

I fan hanno incolpato Ticketmaster mentre altri, inclusi membri del Congresso, hanno criticato aspramente il controllo della compagnia sull’industria della musica dal vivo.

“La forza di Ticketmaster nel mercato principale dei biglietti lo isola dalle pressioni competitive che in genere spingono le aziende a innovare e migliorare i propri servizi”, la senatrice Amy Klobuchar Ha scritto in una lettera aperta al suo CEO mercoledì. “Ciò potrebbe portare ai tipi di drammatici fallimenti del servizio che abbiamo visto questa settimana, dove sono i consumatori a pagarne il prezzo”.

Il senatore Richard Blumenthal ha fatto eco alle preoccupazioni di Klobuchar, twittando che il tour “è un eccellente esempio di come la fusione Live Nation/Ticketmaster danneggi i consumatori creando un quasi monopolio”.

“Ho a lungo sollecitato il Dipartimento di Giustizia a indagare sullo stato della concorrenza nel settore dei biglietti”, ha affermato Egli ha detto. I consumatori meritano di meglio Comportamento antieroe. ”

Il contraccolpo ha anche evidenziato l’enormità della popolarità di Swift

La pop star ha ottenuto innumerevoli successi durante la sua carriera, si è costruita una fan molto fedele – nota come “Swifties” – e recentemente è diventata la prima artista donna in assoluto a rivendicare contemporaneamente tutti i primi 10 posti nella Billboard Hot 100 dopo l’uscita di il suo ultimo album, ‘Midnights’, uscito il mese scorso.

L’Eras ​​Tour, che prenderà il via a Glendale, in Arizona, il 17 marzo e terminerà a Los Angeles il 9 agosto, toccherà 52 stadi negli Stati Uniti.

Ticketmaster giovedì ha notato che più di Due milioni di biglietti È andato tutto esaurito martedì per il prossimo tour di Swift, il più mai registrato per un artista in un giorno. La società ha anche affermato che la domanda di biglietti per l’IRAs Tour 2022 è stata doppia rispetto ai Best Five Tour 2022 e al Super Bowl. somma.

“In base alla quantità di traffico sul nostro sito, Taylor dovrà esibirsi in oltre 900 spettacoli negli stadi (quasi 20 volte il numero di spettacoli che si esibisce)”, ha scritto Ticketmaster giovedì. “Questo è uno spettacolo da stadio ogni sera per i prossimi 2 anni e mezzo”.

I biglietti per il prossimo tour di Swift hanno anche generato prezzi astronomici sui siti di rivendita di biglietti, con alcuni biglietti addirittura esauriti Quotato per decine di migliaia di dollari.

Dal suo album di debutto nel 2006, Swift si è anche trasformata in un’icona culturale con un’enorme influenza per spostare l’ago sulle questioni del settore. lei ha Preso su servizi di streaming musicale Come Spotify



(macchiare) E Apple Music per quanto riguarda il compenso dell’artista, che è Attualmente sta ri-registrando le sue canzoni per reclamare i suoi maestri.

Per molti aspetti, come con Swift, lo stesso vale per l’industria musicale.

Serona Elton, professore di industria musicale presso la Frost School of Music dell’Università di Miami, ha spiegato la popolarità di Swift indicando il suo successo sia con le vendite di musica che con i tour. La maggior parte della musica viene ora consumata tramite streaming, ha detto, ed è più popolare tra le generazioni più giovani che sono leggermente più femminili.

Ha detto che “il gruppo demografico che guida la percentuale più alta di consumo di musica si vede in esso, ed è strettamente correlato a ciò di cui cantano”.