Taylor Swift si unisce ad Adele e Lana Del Rey in un risultato storico

Singapore, Singapore – 2 marzo: solo per uso editoriale. Nessuna copertina di libro. Taylor Swift si esibisce durante … [+] “Taylor Swift | The Eras Tour” al National Stadium il 2 marzo 2024 a Singapore. 1989 di Taylor Swift è il terzo album di una donna a trascorrere 500 settimane nella Billboard 200. Si unisce al 21° di Adele e a Born to Die di Lana Del Rey. (Foto di Ashok Kumar/TAS24/Getty Images per TAS Rights Management) Getty Images per la gestione dei diritti TAS

Taylor Swift rimane al numero 1 della Billboard 200 questa settimana con Sezione dei poeti torturatiLa canzone raggiunse la vetta della classifica degli album più venduti negli Stati Uniti 12 anni fa, e da allora non ha più guardato indietro.

Mentre Swift si concentra sul suo ultimo album, i suoi fan negli Stati Uniti non si limitano ad ascoltare questo progetto. Hanno continuato a trasmettere in streaming e ad acquistare la maggior parte delle sue uscite e, così facendo, hanno aiutato uno dei suoi album di maggior successo a entrare nella storia.

A partire da questo quadro, SWIFT 1989 L’album è rimasto nella Billboard 200 per 500 settimane. Si tratta di un’impresa rara, e solo pochi titoli nella storia degli Stati Uniti sono riusciti a mantenere il loro posto tra gli album più consumati del paese per così tanto tempo. Questo album è il primo di Swift a raggiungere questa impresa e la aiuta a unirsi a due delle donne di maggior successo nel settore della musica.

1989 Secondo, è solo il terzo album di una donna ad avere 500 presenze nella Billboard 200 pittura. Solo Adele e Lana Del Rey sono riuscite ad ottenere la stessa offerta.

Adele 21 “The Best of the Songs” rimane la canzone più lunga in classifica di un’artista donna. La sua canzone più venduta a livello internazionale è rimasta per 605 settimane nella Billboard 200, anche se questa volta non è apparsa nella lista.

Del Ray nati per morire Viene dopo nella classifica delle vittorie più lunghe nella Billboard 200 tra i progetti prodotti da star femminili. Quel gruppo è riuscito a trovare spazio nell’elenco per 544 frame. A differenza di 21, nati per morire Andrà ancora avanti questa volta.

1989 La canzone attualmente si trova al numero 153 della classifica questa settimana. È salito solo di una posizione rispetto alla posizione che occupava nel periodo precedente. Secondo Luminate, il gruppo Swift, vincitore del Grammy Award, ha spostato altre 9.000 unità equivalenti rispetto al passato.

Considerando tutti gli artisti, la lista dei nomi con almeno 500 settimane in classifica si amplia a dismisura. Il record per la maggior parte del tempo trascorso nella Billboard 200 è ancora detenuto dai Pink Floyd Il lato oscuro della lunaA questo sforzo pionieristico del rock mancano solo 10 settimane per raggiungere i 1.000 fotogrammi nell’elenco.

