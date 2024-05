01 giugno 2024 alle 12:25

Complesso di lancio spaziale 41 • Stazione delle forze spaziali di Cape Canaveral



aggiornare: Tutti i biglietti per il lancio del trasferimento premium e i biglietti d’ingresso acquistati per il tentativo del 6 maggio rimarranno validi per il tentativo successivo, attualmente previsto entro e non oltre il 1 giugno (NET) 2024. I possessori del biglietto del trasferimento per il lancio verranno avvisati via e-mail quando saranno disponibili ulteriori informazioni .

La data e l’ora del lancio del test di volo del Boeing Starliner Crew della NASA sono soggette a modifiche.

Acquistando un biglietto per il trasferimento del lancio, comprendi che tutti i biglietti per lo spettacolo di lancio sono specifici per la missione e non per data/ora. Si prega di rivedere la nostra politica di pulizia prima dell’acquisto.

Non vuoi perderti questo entusiasmante lancio del Commercial Crew Program della NASA! Il test di volo dell’equipaggio invierà per la prima volta due astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella spaziale Starliner della Boeing. Unisciti a noi per assistere al decollo e conoscere meglio il viaggio che si è svolto fino a questo punto.

Lancia l’offerta:

Guarda il lancio mentre il razzo Atlas V lascia la piattaforma! Questa opportunità di visione esclusiva è disponibile quando acquisti un biglietto di trasferimento premium, oltre al biglietto d’ingresso.

A causa del lancio del Boeing Starliner della NASA, il tour in autobus del Kennedy Space Center non sarà disponibile il 1° giugno 2024.