Kate Middleton si perderà la recensione del Colonnello prima di Trooping the Colour

Kate, L Principessa del GallesLa Johnson non si unirà agli altri membri della famiglia reale britannica all’evento annuale di giugno mentre continua a riprendersi dalla malattia. cancro.

La moglie di Kate Middleton principe Williamnon parteciperà alla Colonel’s Parade di quest’anno, una cerimonia che si tiene una settimana prima dell’annuale Trooping the Colour, che si tiene in occasione del compleanno ufficiale del monarca regnante.

In assenza di Kate, un generale militare fungerà da ufficiale ispettore durante la visita del colonnello, che si terrà a Londra l’8 giugno, secondo Kensington Palace.

Il Palazzo non ha detto se Kate parteciperà al Trooping the Colour, che si terrà la settimana successiva, il 15 giugno.

Foto: Catherine, Principessa del Galles, partecipa al servizio di canti natalizi “Insieme a Natale” presso l’Abbazia di Westminster, l’8 dicembre 2023, a Londra. (Chris Jackson/Getty Images)

L’ultimo ufficiale di Kate Apparizione pubblica Era dicembre, quando partecipai alla messa mattutina di Natale a Sandringham con William e i suoi compagni tre bambiniI principi George, Louis, la principessa Charlotte e altri membri della famiglia reale.

A marzo la principessa, 42 anni Annunciare In un videomessaggio le è stato diagnosticato un cancro e ha iniziato la chemioterapia.

Una nuova foto di Kate Middleton sta suscitando forti reazioni online

Il palazzo non ha rivelato il tipo di cancro che le è stato diagnosticato a Kate, né altri dettagli sul suo trattamento.

Quando ha annunciato la sua diagnosi, Kate ha chiesto privacy per sé e per la sua famiglia, dicendo: “Ci auguriamo che tu capisca che come famiglia ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il mio trattamento”.

Il palazzo disse all’epoca che Kate sarebbe tornata ai suoi doveri ufficiali quando la sua squadra medica le avesse permesso di farlo.

L’ultimo aggiornamento sulla salute di Kate è arrivato il 1 maggio, quando rispose Guglielmo A un fan che ha chiesto come stavano Kate e i loro figli.

“Stiamo tutti bene, grazie”, ha detto William al fan che lo ha accolto fuori da James’ Place, un’organizzazione no-profit focalizzata sulla salute mentale degli uomini che William ha visitato a Newcastle, in Inghilterra.

Trooping the Colour l’anno scorso è stato come Quello storico Per la famiglia reale fu il primo ad essere celebrato durante il regno Re Carlo IIIIl padre di Guglielmo.

Il principe William condivide il primo aggiornamento di Kate Middleton dopo la diagnosi di cancro

Kate, William e i loro tre figli hanno partecipato all’evento insieme a Charles e sua moglie La regina Camilla E altri membri della famiglia reale.

Foto: il principe George, il principe Louis, la principessa Charlotte, Catherine, la principessa del Galles, il principe William, il principe di Galles, il re Carlo III e la regina Camilla in piedi sul balcone di Buckingham Palace durante la cerimonia dei Colori, il 17 giugno 2023, a Londra. (Neil Mockford/Getty Images)

Anche Charles, 75 anni, lo è adesso Combattere il cancroBuckingham Palace ha confermato che parteciperà al gala Trooping the Colour di quest’anno.

Il re passerà in rassegna le truppe in carrozza al fianco di Camilla, secondo il palazzo.

Immagine: Il re britannico Carlo, patrono della Royal Academy of Dramatic Arts, e la regina Camilla visitano la RADA a Londra, il 29 maggio 2024. (Jordan Pettitt/Pool via Reuters)

Charles ritornò Doveri generali Alla fine di aprile, poco più di due mesi dopo che Buckingham Palace aveva annunciato la sua diagnosi di cancro.

Il palazzo non ha rivelato pubblicamente il tipo di cancro che è stato diagnosticato a Charles, né il tipo di trattamento a cui si sta sottoponendo.

Kate Middleton si perderà la recensione del Colonnello prima di Trooping the Colour Apparso originariamente su Goodmorningamerica.com