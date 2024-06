Tutto ciò che Apple ha cercato di eliminare alla WWDC 2024

Questi anni WWDC Era pieno di pubblicità. Abbiamo imparato di più sulla nuova IA di Apple, L’intelligenza di AppleImportanti aggiornamenti a MacOS, iOS, WatchOS, Apple TV+ e Vision Pro. Se c’è una cosa che ho in mente durante gli annunci chiave, è “Ma App X lo fa già”. Alla fine dell’evento, avevo perso il conto del numero di app e servizi di terze parti che Apple aveva tentato di chiudere. Così ho deciso di registrarli tutti.

È questa la fine del cavo Lightning di Apple?

MetaQuest Pro

Immagine dello schermo : mela

Anche se il prezzo di 3.500 dollari da solo potrebbe essere sufficiente a convincere i consumatori a scegliere il modello da 500 dollari Meta Quest 3 Invece è innegabile che Apple sia finalmente in grado di fare concorrenza a VisionOS 2 con visori VR simili in termini di funzionalità. Cuffie VisionPro. Dato che sono passati solo quattro mesi dal lancio del Vision Pro, è chiaro che le persone dietro l’azienda di Cupertino si sentivano come… Mancanza di applicazioni o casi d’uso pratici C’era un problema che dovevano affrettarsi a risolvere.

Il keynote ha evidenziato il calcolo spaziale su VisionOS 2, che mira a “reinventare” il modo in cui vedi le tue foto visualizzandole a grandezza naturale, con maggiore precisione e maggiore realismo. Puoi guardarlo in 3D e sfruttare SharePlay nell’app Foto per godertelo con i tuoi amici lontani. Anche il tuo Mac Virtual Display trae vantaggio dall’aggiornamento. Sperimenterai risoluzione e dimensioni migliorate e potrai espanderlo per avvolgerti come un gigantesco spazio di lavoro virtuale.

Blocca l’ID

Non devi più cercare una terza parte Soluzioni per bloccare le applicazioni Sul tuo iPhone. iOS 18 avrà una funzionalità integrata per bloccare le app di tua scelta in modo che richiedano l’autenticazione dell’utente se qualcuno tenta di accedervi. Le informazioni sull’app non verranno visualizzate in altre posizioni del telefono, ad esempio nella ricerca o nelle notifiche.

iOS 18 uccide anche i servizi che nascondono le app. Potrai scegliere un’app a tua scelta e nasconderla in una cartella nascosta segreta che non sarà visibile agli amici che prendono in prestito il tuo telefono.

TeamViewer

condivisione Riceve anche due nuovi aggiornamenti. Attualmente consente la condivisione dello schermo solo su dispositivi iOS. Ora puoi controllare da remoto l’iPhone o l’iPad di qualcuno dopo avergli chiesto il permesso, che è esattamente ciò che accade TeamViewer Ti permette di farlo. Un altro aggiornamento ti consentirà di toccare e disegnare sullo schermo mentre lo condividi in modo da poter guidare qualcuno su cosa fare sul proprio dispositivo.

Castoro



SmartScript è il mio secondo preferito dopo Math Notes. Posso immaginare che sarà un punto di svolta completo nell’arena degli appunti. L’uso di un modello di apprendimento automatico migliorerà la tua calligrafia mentre annoti rapidamente i tuoi pensieri. Sarà ancora la tua calligrafia ma sembrerà più chiara.

Potrai aggiungere elementi alle tue note incollando testo da fonti esterne e convertendolo automaticamente nella tua grafia. SmartScript ti consentirà anche di grattare una porzione di testo per cancellarlo. Se vuoi aggiungere qualcosa a qualcosa che hai già scritto, puoi spostare manualmente la frase da un lato per aggiungere del testo prima/dopo.

Applicazioni di calcolatrice

Immagine dello schermo : mela

È interessante notare che l’annuncio dell’app Calcolatrice mi ha impressionato di più nell’intero keynote. Innanzitutto, il tuo iPad riceverà finalmente l’app Calcolatrice, quindi puoi eliminare la calcolatrice di terze parti che utilizzi per il tuo iPad. In secondo luogo, l’applicazione vedrà le novità Appunti di matematica funzionalità, che probabilmente eliminerà altre app per calcolatrici con funzionalità limitate.

Con Math Notes puoi scrivere qualsiasi espressione matematica (tramite a Matita di mela) e il risultato ti apparirà non appena gli scriverai davanti il ​​segno uguale. Ti permetterà anche di modificare l’espressione e cambiare il risultato davanti ai tuoi occhi.

Puoi anche visualizzare il risultato visivamente facendo in modo che Math Notes crei un grafico. La caratteristica che mi ha entusiasmato di più in Matematica è che puoi abilitare la visualizzazione di un cursore su una delle tue variabili in modo da poterci giocare e vedere come cambia la curva del tuo grafico.

Androide

Ovviamente, Apple ha cercato di contestare questo Androide Con nuove funzionalità di messaggistica. Fino ad ora, gli utenti potevano reagire utilizzando una delle cinque reazioni standard in iMessage. Ciò cambierà con le azioni tocco di iOS 18, che offriranno agli utenti una gamma più ampia di reazioni tra cui scegliere.

Un’altra funzionalità di messaggistica Android, i messaggi programmati, arriverà anche su iOS 18. Potrai anche utilizzare effetti di testo come grassetto, sottolineato, corsivo o barrato.

finestre11

Anche l’azienda di Cupertino ha tentato di impugnare l’ordinanza finestre11 Con la propria funzionalità di affiancamento nel nuovo macOS Sequoia. Ora, quando provi a fare multitasking sul tuo Mac, puoi portare una finestra sul bordo dello schermo, che suggerirà dove dovrebbe andare ciascuna finestra. Inoltre regolerà automaticamente le sue dimensioni per te.

Venmo

Immagine dello schermo : mela

La nuova funzionalità Tap to Cash introdotta su iOS 18 probabilmente sostituirà il modo in cui gli utenti iPhone gestiscono le transazioni. Con Tap to Cash, gli utenti possono pagare qualcuno con Apple Cash semplicemente avvicinando il proprio iPhone all’iPhone del destinatario. È veloce, privato e non richiede lo scambio di indirizzi e-mail, numeri di telefono o ID Venmo.

Google è morto

FaceTime offre sfondi integrati da Google Meet nelle videochiamate FaceTime. Puoi anche impostare qualsiasi tua foto come sfondo per sostituire la pila di disordine dietro di te.

1Password

Apple ha finalmente lanciato la propria app di gestione password su iOS 18, iPadOS 18 e MacOS 15. Si chiama “Le passwordHa lo scopo di competere con servizi come 1Password. Consentirà agli utenti di importare le proprie password da altre app di gestione delle password, facilitare i codici di verifica e fungere da app di autenticazione per l’autorizzazione a due fattori. L’app per le password funzionerà anche su auricolari Apple Vision Pro e dispositivi Windows.

Amazon Echo Hub

Immagine dello schermo : mela

Il vicepresidente senior dell’ingegneria del software Craig Federighi ha presentato in anteprima il Centro di controllo rinnovato su iOS 18, dove ora saremo in grado di scorrere più pagine invece di quella standard che abbiamo attualmente. Gli utenti possono scorrere verso l’alto sul proprio Centro di controllo per visualizzare una seconda pagina per riprodurre la musica e di nuovo per visualizzare una terza pagina sui controlli della casa intelligente. Lo scorrimento continuo può passare attraverso tutte le pagine o i gruppi di Control Center. Il segno più in alto a sinistra dà accesso a diversi controlli tra cui scegliere e aggiungere al Centro di controllo con un clic.

Con questa facilità a portata di mano, posso immaginare che i consumatori preferiscano controllare i propri dispositivi domestici intelligenti sul telefono piuttosto che andare a piedi. Centro dedicato alla casa intelligente.

Google Gemelli

Apple ha recentemente preso in giro la propria intelligenza artificiale, L’intelligenza di AppleChe è stato rivelato ieri al WWDC. È probabile che queste funzionalità diano a Google Gemini una forte concorrenza. Il principale punto di forza della parte AI del keynote è stata la sua ritrovata capacità di comprendere il contesto. Presto potrai dire al tuo iPhone con iOS 18 “Riproduci la canzone che Kyle mi ha inviato” o “Rendi questa foto più calda” e lo farà per te.

Apple sta contestualizzando anche le notifiche. Comprenderà tutti i tuoi pop-up, li analizzerà in modo intelligente e ridefinirà loro le priorità in modo che tu sappia quale compito affrontare e in quale ordine.

Grammatica

Gli strumenti di scrittura AI di Apple per iOS 18, iPadOS 18 e MacOS 15 hanno un enorme potenziale per sostituire Grammarly. Questi strumenti possono riscrivere, riassumere o correggere ciò che hai scritto. Sarà disponibile ovunque sul tuo dispositivo Apple, inclusi Mail, Notes, Keynote e app di terze parti.