Tutto quello che devi sapere sull’inserimento di Tom Brady nella Patriots Hall of Fame

I New England Patriots iniziarono a pianificare l’inserimento di Tom Brady nella Hall of Fame mercoledì più di un anno fa. Poco dopo che il quarterback si ritirò (per davvero questa volta), i dirigenti dei Patriots si riunirono per decidere come celebrare il più grande giocatore del gioco.

Il programma di riconoscimento iniziato con il discorso di Brady all’intervallo della partita di apertura casalinga dei Patriots la scorsa stagione (in cui si è dichiarato un “patriota a vita”) culminerà mercoledì sera davanti a un pubblico tutto esaurito a Foxboro. Ecco come è nato l’evento.

Che cosa sta accadendo?

I Patriots prendono la loro franchigia nella Hall of Fame più seriamente della maggior parte delle squadre, e questa è forse una tradizione adatta per la squadra più dominante del 21° secolo. Hanno fondato la loro Hall of Fame nel 1991, ma hanno guadagnato notorietà nel 2008 quando la squadra ha aperto una sede fisica adiacente al Gillette Stadium, ispirata ai Green Bay Packers.

I Patriots hanno un periodo di attesa di quattro anni tra il momento in cui i giocatori vanno in pensione e il momento in cui diventano idonei per la Hall of Fame del franchise. Questo avviene un anno prima che i giocatori possano beneficiare della Pro Football Hall of Fame, dando alla franchigia l’opportunità di onorare i giocatori un anno prima che diventino idonei per una Gold Jacket. (I Patriots regalano alla loro Hall of Famer una giacca rossa.)

Ma data la statura di Brady e tutto ciò che significava per i Patriots, il proprietario Robert Kraft e l’organizzazione volevano trovare modi più significativi per onorarlo. Quindi, durante la sua visita all’intervallo dell’apertura del 2023, Kraft ha annunciato che Brady sarebbe diventato il primo giocatore a cui sarebbe stato revocato il periodo di attesa della Patriots Hall of Fame.

Aspetta, perché la festa è a metà giugno?

I Patriots hanno iniziato a pianificarlo più di un anno fa. Ma il nuovo lavoro di Brady ha creato un problema.

In genere, a una squadra piace accogliere una recluta per un intero fine settimana, organizzare una festa il sabato prima della partita in casa e poi lasciare che l’ex giocatore guardi la partita della domenica nella Kraft Suite. (Il candidato dell’anno scorso, Mike Vrabel, arruffò le piume della proprietaria dei Tennessee Titans Amy Adams Strunk quando l’allora allenatore dei Titans si sedette accanto a Kraft durante la settimana di addio dei Titans. Strunk licenziò Vrabel poco dopo la stagione.)

Con Brady pronto a chiamare le partite per Fox in questa stagione, non sarà disponibile per un fine settimana questo autunno per essere onorato dai Patriots. Quindi il franchise si è trasformato in un appuntamento estivo.

I Patriots si resero presto conto che sarebbe stato difficile organizzare l’evento a luglio poiché la prima parte di quel mese è il periodo in cui la maggior parte dei membri della NFL va in vacanza. L’ultima parte del mese è l’inizio del ritiro. Dato che molte delle persone che i Patriots volevano partecipare all’evento erano legate al programma della lega, sarebbe stato difficile ottenerle prima di metà giugno o rinunciare al tempo all’inizio di luglio.

I fine settimana non erano un’opzione realistica perché con oltre un anno di pianificazione, le date del sabato erano bloccate dallo stadio per potenziali partite della Rivoluzione del New England o di football americano, nonché potenziali concerti. L’organizzazione ha anche esaminato la cerimonia di ritiro della maglia di Larry Bird del 1993 con i Boston Celtics e si è resa conto che si sarebbe tenuta di giovedì, il che ha contribuito ad alimentare l’idea di un evento infrasettimanale.

I Pats hanno poi pensato alla settimana del loro minicamp di metà giugno. Hanno pensato che sarebbe stato più facile riportare indietro gli ex compagni di squadra di Brady (due importanti – Vrabel e Wes Welker – ora sono allenatori) e poi le squadre di tutto il campionato avrebbero concluso il minicamp.

Inoltre, i Patriots hanno trovato un significato nella data della loro ultima sessione di minicamp: 12 giugno. E lo hanno pubblicizzato come un mese facile da ricordare: il sesto mese dell’anno per i sei Super Bowls di Brady con i Patriots e il 12 del mese per il suo prossimo numero in pensione.

Chi ci sarà?

La risposta degli ex compagni di squadra di Brady è stata sorprendente. La squadra si aspetta che più di 200 dei suoi ex compagni di squadra tornino a Foxboro per l’evento, insieme a dozzine di allenatori e alcune celebrità con cui Brady ha stretto amicizia.

Sì, questo include Bill Belichick. L’ex allenatore, che si è separato dalla squadra a gennaio, non è più tornato al Gillette da quando si è separato dai Pats. Dovrebbe essere lì mercoledì.

Il team non ha rivelato la lista esatta degli invitati, ma dovrebbero essere presenti tutte le figure più importanti, tra cui Gronkowski, Vrabel, Welker, Julian Edelman e Randy Moss.

Naturalmente parteciperanno decine di migliaia di fan. La squadra ha messo in vendita i biglietti in lotti, ogni lotto è esaurito lo stesso giorno e lo stadio sarà probabilmente pieno mercoledì sera. Queste vendite di biglietti erano destinate principalmente a coprire le spese operative, ma si prevedeva che il costo totale dello spettacolo superasse di gran lunga le entrate dei biglietti generate.

Come sembrerà?

Si svolgerà in modo simile alle precedenti cerimonie della Patriots Hall of Fame, solo in una sede più grande. Si prevede che la squadra avrà un gruppo di ex compagni di squadra che racconteranno storie su Brady, la sua carriera e il tempo trascorso insieme. Anche Belichick dovrebbe prendere il microfono e condividere alcuni dei suoi aneddoti.

Kraft parlerà quindi e darà il benvenuto a Brady sul podio.

Posso guardarlo?

L’evento inizierà alle 19:00 ET e dovrebbe durare due ore e mezza. (Ciò significa che deve finire prima dell’intervallo del terzo incontro delle finali NBA dei Celtics con i Dallas Mavericks.)

Verrà trasmesso sui social media dei Patriots e sul sito web della squadra. Non verrà trasmesso dalla televisione locale.

