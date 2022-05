Ultime notizie sulla Russia e la guerra in Ucraina

I migliori diplomatici delle nazioni ricche del Gruppo dei Sette si sono riuniti nella Germania settentrionale per un incontro di tre giorni incentrato sulla guerra della Russia contro l’Ucraina e sull’impatto più ampio che sta avendo in tutto il mondo, in particolare sui prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Barbock, ospite dell’incontro, ha affermato che il conflitto è già diventato una “crisi globale” perché le spedizioni di colture di base sono state bloccate in Ucraina, un importante esportatore agricolo.

“25 milioni di tonnellate (27,5 milioni di tonnellate statunitensi) di grano sono attualmente bloccate nei porti ucraini, in particolare a Odessa”, ha detto Barbuk. “I cereali sono cibo per milioni di persone in tutto il mondo e sono richiesti in particolare nei paesi africani e in Medio Oriente”.

“Ecco perché stiamo discutendo di come revocare l’embargo russo sul grano e di come trasportarlo nel mondo”, ha aggiunto.

– Agenzia di stampa