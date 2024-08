Ultimi sviluppi nell’incidente aereo brasiliano: le autorità confermano che tutte le 61 persone a bordo sono morte in un incendio vicino a San Paolo

L’aereo coinvolto nell’incidente mortale in Brasile era un ATR-27 di 14 anni, registrato PS-VPB.

L’ATR 72, costruito da una joint venture franco-italiana, è in servizio dal 1989. L’aereo può ospitare fino a 78 passeggeri e il suo costruttore lo descrive come “il jet regionale con il minor consumo di carburante”.

Questo tipo di aeromobile è comunemente utilizzato nelle operazioni locali in India, Brasile, Nuova Zelanda, Tailandia, Russia e Isole Canarie in Spagna.

Nel Regno Unito, i passeggeri dell’ATR-72 viaggeranno molto probabilmente sui servizi regionali Aer Lingus operati da Emerald Airlines e sui voli nazionali su Loganair. Come la maggior parte degli altri tipi di aerei in servizio da decenni, l’ATR 72 ha subito numerose tragedie nei suoi 35 anni di storia. L’evento, avvenuto il 9 agosto 2024, è stato il dodicesimo.

Più di dieci anni dopo, l’incidente successivo avvenne al largo delle coste di Palermo nel 2005, mentre un aereo Tontere stava volando da Bari in Italia a Djerba in Tunisia. Gli ingegneri hanno commesso un errore installando un indicatore del carburante destinato al più piccolo aereo ATR-42. L’aereo rimase senza carburante e precipitò ad alta velocità nel Mar Mediterraneo, uccidendo 16 persone. 23 persone sono sopravvissute.

Successivi incidenti si sono verificati su voli nazionali in Tailandia, Cuba, Russia, Laos e Taiwan, dove due ATR-72 della TransAsia Airlines si sono schiantati nell’arco di otto mesi, nel luglio 2014 e nel febbraio 2015.

Gli ultimi due incidenti mortali prima della tragedia brasiliana si sono verificati su voli interni in paesi con scarsi livelli di sicurezza aerea: l’Iran nel 2018, in cui sono state uccise 65 persone, e il Nepal nel 2023, in cui sono state uccise 72 persone.