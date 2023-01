Un grande, bellissimo SUV costruito come una berlina sportiva

immagine : Mazda

Mazda ha aspirazioni di lusso a da un po’ di tempo. La riprogettazione di CX-5 Mazda 3 Metti in mostra l’esperienza del marchio: entrambi sono ottimi veicoli da guidare, con interni sorprendentemente eleganti. Queste mosse del mercato rialzista continuano con la nuovissima Mazda CX-90 del 2024 che vedi qui.

Sembra che ce lo aspettassimo Ottenere preso in giro A proposito del nuovo CX-90 da un po’ di tempo. Ma finalmente siamo riusciti a vedere il nuovissimo crossover e alcuni dei suoi dettagli. In linea con il marchio Zoom Zoom Heritage, Mazda ha progettato una piattaforma completamente nuova per il CX-90 con motore longitudinale e tutte le ruote posteriori allineate disposizione dell’azionamento. Mentre potresti pensare che ciò comprometterebbe l’interno di quella che dovrebbe essere un’auto a grandezza naturale, non è stato così. Mazda è riuscita a ottenere tre file nel CX-90, sufficienti per otto passeggeri, grazie alla piattaforma che consente un bel passo lungo.

All’esterno, il design è familiare ma diverso. Ci sono evidenti somiglianze con il CX-60 non destinato agli Stati Uniti. Mazda si sta prendendo il suo tempo con l’esterno a quanto pare. Ci sono cromature e curve dove non ti aspetteresti che siano. Come il frontale con la sua calandra cromata, oi gruppi ottici posteriori curvi che quasi si raccolgono al centro del portellone. I designer Mazda affermano che le curve della carrozzeria creano espressioni mutevoli, intese a riflettere deliberatamente luci e ombre in modo che l’aspetto del veicolo cambi durante il giorno.

L’interno è ancora più suggestivo. I designer si sono ispirati all’estetica giapponese. Il dashba è rivestito in tessuto con cuciture Kumihimo. Tradotto letteralmente, significa “fili raggruppati” ed è una forma d’arte giapponese di intreccio e fabbricazione di corde. I progettisti hanno utilizzato questa cucitura per riempire lo spazio negativo sul cruscotto per creare un design unico.

I conducenti sono trattati con un grande schermo centrale da 12,3 pollici e ci sono molti pulsanti fisici per funzioni importanti, cosa che apprezzo dell’aggiunta di Mazda. Anche se Mazda non entrerà ancora in caratteristiche specifiche, i rappresentanti dell’azienda mi dicono che la tecnologia disponibile migliorerà l’esperienza di guida e fornirà un “comfort eccellente” con illuminazione interna aggiornata e porte di ricarica USB-C nella terza fila.

La più grande novità è qui sotto il cofano. Il CX-90 offre due opzioni di propulsione completamente nuove: a Ibridi plug-in ad alta potenza e ibridi leggeri. Il modello base offre l’e-Skyactiv da 2,5 litri inline-four abbinato a una batteria da 17,8 kWh per funzionalità plug-in. con 323 potenza e 369 Nm di coppia, Mazda afferma che il motore è stato messo a punto appositamente per il mercato americano.

Se vuoi la potenza di sei cilindri, Mazda ti aiuterà. Con una mossa sorprendente, il CX-90 è disponibile con un sei cilindri in linea da 3,3 litri turbo disponibile. Il motore e-Skyactiv genera 340 cavalli e 369 Nm di coppia. È equipaggiato con la configurazione ibrida leggera di Mazda chiamata M-Hybrid Boost che inserisce un motore elettrico tra il motore e la trasmissione per una migliore risposta del motore.

Mazda rilascerà i prezzi per il CX-90 a febbraio prima che raggiunga i concessionari questa primavera.

