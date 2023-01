George Santos sta dicendo ai repubblicani della Camera di ritirarsi dai suoi comitati fino a quando i problemi non saranno risolti

Cnn

Il rappresentante George Santos ha dichiarato martedì che intende ritirarsi da due dei suoi caucus a porte chiuse alla conferenza House GOP. I suoi problemi Risolti, tre membri hanno detto alla CNN.

Ha affrontato il Partito Repubblicano di New York Chiede le dimissioni Per false dichiarazioni – inclusa la sua esperienza professionale, formazione scolastica e identità – è un membro Commissione per la scienza, lo spazio e la tecnologia e le piccole imprese. Avvocati del governo centrale Anche le finanze di Santos sono sotto inchiestaE continua ad affrontare innumerevoli domande sulle sue finanze personali.

È stato eletto per la prima volta lo scorso autunno.

Santos, che ha lasciato la riunione, ha rifiutato di parlare con i giornalisti.

Santos ha incontrato lunedì sera il presidente della Camera Kevin McCarthy.

Rappresentante del Partito Repubblicano della Georgia. Marjorie Taylor Green ha detto alla CNN che la decisione di Santos di “dissociarsi” dai gruppi è stata sua. Ha detto alla conferenza che si sta allontanando dai comitati perché il GOP ci sta provando Il rappresentante democratico Ilhan Omar del Minnesota è stato estromesso Dalla commissione per gli affari esteri.

I democratici hanno citato le crescenti false dichiarazioni e il controllo che Santos sta affrontando come un esempio dell’ipocrisia che ha alimentato Omar e due democratici alla Camera – i rappresentanti della California Adam Schiff ed Eric Swalwell – fuori commissione. Mentre Schiff e Swalwell L’evacuazione è stata completata Con McCarthy rimosso unilateralmente dalla House Intelligence Committee, la posizione di Omar sulla House Foreign Affairs richiederebbe un voto alla House Ford, che i leader repubblicani devono ancora accettare.

“Sentiva davvero che ci fosse troppa drammaticità nella situazione, specialmente quello che stavamo facendo per rimuovere Ilhan Omar dalla commissione per gli affari esteri”, ha detto Green alla CNN.

Ha aggiunto: “Ma la dichiarazione del signor Santos dice che ha parlato con il presidente McCarthy e ha preso questa decisione da solo”.

Il presidente del comitato per le piccole imprese Roger Williams, un repubblicano del Texas, ha affermato di ritenere che Santos “probabilmente abbia preso la decisione giusta” di dimettersi dal suo caucus fino a quando le questioni sul suo passato e sulle irregolarità finanziarie non saranno risolte.

Lasciando il suo ufficio a Capitol Hill la scorsa settimana, Santos ha detto a un giornalista che avrebbe convocato “presto” una conferenza stampa per “affrontare tutto”.

“Ti daremo tutte le risposte a tutto ciò che chiedi”, ha detto.

Nei giorni scorsi, Santos ha dovuto affrontare domande sulle finanze della sua campagna, comprese domande sui donatori e donazioni per la campagna, comprese dozzine di spese che la sua campagna ha riportato esattamente a $ 199,99, l’uno percento al di sotto della soglia della campagna. Conserva le ricevute.

Il Campaign Legal Center ha presentato un reclamo alla FEC che ha descritto i suoi soldi come “strani e apparentemente impossibili”. Rileva che un “soggiorno in hotel” presso il lussuoso W Hotel South Beach in Florida nell’ottobre 2021 costerà $ 199,99, mentre una camera a basso costo in genere costa più di $ 700.

La scorsa settimana, Santos ha presentato diverse dichiarazioni redatte alla FEC, aumentando la confusione sulla fonte dei prestiti che ha affermato di aver concesso alla sua campagna.

In alcune osservazioni, la campagna ha lasciato delle caselle indicanti che due prestiti a sei cifre provenivano dalle finanze personali del candidato.