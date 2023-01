Hulk Hogan “non sente nulla dalla vita in giù dopo l’operazione, ma cammina con un bastone”

L’amico della superstar del wrestling Hulk Hogan dice che ha perso la sensibilità nella parte inferiore del corpo dopo un intervento chirurgico alla schiena e ha dovuto usare un bastone per muoversi.

Il signor Hogan, 69 anni, che si chiama legalmente Terry Gene Bollea, ha subito un’operazione sconosciuta in cui sono stati rimossi i nervi dalla schiena. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sull’intervento e non è chiaro se il danno alle gambe di Hogan sia permanente.

Ha condiviso una sua foto all’evento di lunedì sera e sembrava essere in piedi senza aiuto, suggerendo che si stava riprendendo.

La leggenda della WWE Kurt Angle, 54 anni, ha rivelato la malattia del suo vecchio amico nel suo podcast la scorsa settimana. Il signor Hogan, ha detto, non poteva sentire nulla sotto la vita, ma ora camminava con un bastone, indicando che stava ancora usando le gambe.

La notizia arriva mentre il WWE Universe si prepara per WrestleMania, il suo più grande evento dell’anno in cui molte delle personalità iconiche del wrestling, come Hogan e Angle, appaiono spesso.

Secondo quanto riferito, a Hulk Hogan, 69 anni, sono stati rimossi i nervi dalla parte bassa della schiena, lasciandolo senza sensibilità nella parte inferiore del corpo

La star del wrestling Kurt Angle ha dichiarato nel suo podcast che lui e il signor Hogan hanno parlato per circa 30 minuti la scorsa settimana al WWE 30th Anniversary Show, dove hanno discusso dell’operazione.

I nervi sono stati recisi dalla parte inferiore del corpo e non riesce a sentire la parte inferiore del corpo. Pertanto, deve usare il suo bastone per spostarsi. Pensavo stesse usando il bastone perché ha mal di schiena. Non ha dolore e non ne ha affatto. Non ha sentito niente, ha detto il signor Angel.

Il signor Hogan non ha affrontato la questione pubblicamente. DailyMail.com ha contattato la rappresentanza del signor Hogan per un commento.

Quindi ora non riesce a sentire le sue gambe. Quindi ha dovuto camminare con un bastone ed è, sai, è pericoloso, amico”, ha continuato Angle.

Il sei volte WWE World Heavyweight Champion è apparso al WWE Raw 30th Anniversary Show a Philadelphia la scorsa settimana, dove Angle ha detto di aver parlato per mezz’ora dei loro vari problemi di salute.

Hogan, che ha trascorso 35 anni in WWE, ha detto ad Angle di aver perso ogni sensibilità nella parte inferiore del corpo nonostante fosse apparso sul palco senza l’aiuto di una bacchetta.

Angle ha subito un doppio intervento chirurgico al ginocchio l’anno scorso, che lo ha reso “in gran parte inutile” durante il difficile processo di recupero.

Gli infortuni non sono rari tra i WWE Champions, molti dei quali hanno visto la loro carriera sgretolarsi grazie a colpi devastanti alla schiena, alla testa e al collo, solo per citarne alcuni.

“Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e l’ha mangiato”, ha detto il signor Angel.

È il nome e il volto dell’azienda. È l’uomo che ha rivoluzionato il wrestling professionistico. Ho molto rispetto per lui.

Hogan è stato aperto sulle azioni precedenti per affrontare il danno che ha fatto sul ring.

Nel 2021, sua figlia, Brooke, ha dichiarato di aver subito un totale di 25 interventi chirurgici.

“Le mie ginocchia sono finte, i miei fianchi sono finti, la mia schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo”, ha detto.

Nel 2006, Hogan ha subito una piccola lesione del menisco al ginocchio destro, anche se all’epoca ha rifiutato l’intervento chirurgico. Fu allora che disse che stava iniziando a fare i conti con il fatto che stava crescendo La sua carriera da giocatore professionista Probabilmente era il tramonto.

Ha detto: ‘Sto andando fuori di testa. Sto iniziando a imparare che sono molto più grande… e man mano che invecchio, è difficile essere lo stesso ragazzo affidabile che ero una volta. Mi rendo conto che invecchiando non posso andare avanti per sempre.

Il signor Hogan non ha lottato dal 2013, quando è apparso in una partita per TNA Wrestling. Numerosi infortuni e interventi chirurgici per curarli lo hanno costretto a porre fine alla sua carriera di wrestler. Anche se, se fosse stato per lui, gli sarebbe stata concessa un’ultima partita d’addio.

lui Egli ha detto Nel podcast Two Man Power Trip dell’anno scorso: “Se sei sano, spara – sì, amico, tutto il giorno”.